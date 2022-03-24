Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников

Главное: СБУ перехватила очередной разговор российских военных, который доказывает, что РФ бросила на войну с Украиной срочников. Сообщается, что они испуганы и не имеют военной подготовки.

Детали: Служба безопасности Украины получила новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в разговоре срочник, которого прислали захватывать Николаев, рассказал, как его подразделение вдребезги разбили ВСУ.

«Все наши машины нах**, остались 2 машины, 2 танка. Колесная техника вся пошла, все снаряды, вся еда. Все, просто ничего нет. 60% боевой готовности минус», — сказал он.

К тому же срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки и не хотят воевать.

Кроме того, военные советуют друг другу бежать любыми способами.

В СБУ отметили, что у противника еще есть 2 пути: сдаться в плен или убираться вон из Украины.

В тему: Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах.