Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе

Главное: Украинский боксер-супертяж Александр Усик решил попробовать себя в футболе. Спортсмен выступит за один из украинских клубов Первой лиги на турнире Winter Cup 2022 в Турции.

Детали: Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик заявил, что присоединился к футбольному клубу «Полесье» (Житомир) в качестве игрока. Об этом спортсмен сказал в видео, обнародованном в воскресенье, 30 января, на странице ФК в Facebook.

«Друзья, всем привет. Меня зовут Александр Усик и я дебютирую за команду „Полесье“ Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а потом футбол», — сказал боксер.

Отметим, турнир Winter Cup 2022 пройдет в турецком Белеке с 3 по 12 февраля.

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