Зеленский не дотянет до конца срока и его заменит женщина, - гуцульская мольфарка

Главное: Гуцульская мольфарка на канале Коломойского нагадала, что Зеленский не дотянет до конца срока и его сменит женщина.

Детали: В передаче «Мир Наизнанку» с Комаровым (канал Коломойского 1+1), гуцульская мольфарка погадала на тарелке с теплым воском и «предвидела», что Зеленский не сможет завершить срок своей каденции. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Жгучий Глагол».

По словам мольфарки, на место «Зе команды» придут «старые» с женщиной президентом.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»