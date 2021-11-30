«Слуга народа» грязно выругался с трибуны и попросил о помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе

Главное: Представитель «Слуги народа» Игорь Негулевский употребил матерщину с трибуны Верховной Рады перед тем, как попросить депутатов поддержать инициативу о помощи пострадавшим от взрыва газа в Новой Одессе.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский грязно выругался с трибуны парламента. Как сообщает Цензор.НЕТ, выйдя на трибуну он употребил нецензурную брань, видимо, не зная, что микрофон был включен.

После этого нардеп обратился к коллегам с просьбой поддержать его инициативу по помощи пострадавшим от взрыва газа в доме в Новой Одессе и объявил минуту молчания в память о погибших.

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Как сообщали СМИ, утром 27 ноября в одном из пятиэтажных домов в Новой Одессе Николаевской области произошел взрыв без дальнейшего горения, в результате чего погибли три человека и пострадали три человека. В результате взрыва разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничные клетки с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже. Из дома эвакуировали 54 человека.

В тему: 7 февраля 2019 года тогдашний представитель президента Украины в Верховной Раде народный депутат от БПП Ирина Луценко перепутала бумаги для выступления и грязно выругалась.