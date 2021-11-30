В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха

Главное: Не смотря на коронавирусные запреты, в Израиль слетаются участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная».

Детали: В Израиль слетаются участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная», который пройдёт 12 декабря. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Новости & Аналитика».

Это мероприятие идет вразрез с решением властей в Тель-Авиве закрыть въезд для всех, даже привитых иностранцев из-за угрозы проникновения в страну штамма «Омикрон».

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