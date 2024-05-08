Трамп посмеялся над некомпетентностью Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп вновь жестко наехал на нынешнего американского лидера Джо Байдена. Усомнился в его способностях договариваться.

Так, политик считает, что из-за своей некомпетентности глава государства не сможет взаимодействовать с лидерами России, Китая и КНДР.

Он отметил: «Джо Байден настолько некомпетентен, что не понимает, что делает. Поэтому он не может иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном».

Дональд Трамп добавил, что его политический противник не справится с ними, так как даже не знает, кто это.

Экс-лидер страны уверен, что Джо Байден представляет собой угрозу демократии в США, а итоги выборов президента в 2020-м году были сфальсифицированы.

Республиканец резюмировал, что его стране необходимы честные и свободные выборы, а также право в случае нарушений оспорить их результаты.

Ранее Трамп заявил, что хочет «восстановить господство консерватизма».