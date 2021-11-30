Появилось видео аномального урагана в Ялте

Главное: В Ялте бушевал ураган. Появилось видео стихии.

Детали: На аннексированный Россией Крыму обрушился мощный ураган. Непогода бушевала в Ялте.

Сообщается, что пострадали не менее четырех человек: трое оказались под упавшими ветками деревьев, а еще на одного упала сорванная ветром телевизионная антенна. Их госпитализировали.

Кроме этого на местной пристани затонули сразу шесть суден.

Было парализовано движение в Керченском проливе, где были заблокированы более сотни судов.

Также наблюдалось массовое отключение электричества.

Людей просят сидеть по домам.

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