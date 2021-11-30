Молодые мошенники из Запорожья «продали» доверчивым согражданам одежду и обувь на миллионы гривен

Главное: Молодая пара из Запорожья создала сеть липовых интернет-магазинов, работавших по предоплате. Таким образом им удалось обмануть около 1 тыс. человек, заработав более 2 млн гривен.

Детали: 20-летняя жительница Запорожской области совместно с 21-летним сожителем создала сеть поддельных интернет-магазинов по продаже одежды и обуви. Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, они требовали от покупателей предоплату, а после получения денег — исчезали.

Таким образом злоумышленники обманули около тысячи граждан на сумму более 2 млн гривен.

Правоохранители провели обыски в автомобиле и по месту проживания фигурантов, в результате которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, «черновые» записи и почти 2 млн грн, происхождение которых молодые люди объяснить не смогли.

Открыто уголовное производство по статье «Мошенничество». Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

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