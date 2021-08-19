В Киеве мужчина неудачно попытался перебежать через проспект с 10-полосным движением

Главное: На одном из самых оживленных и широких проспектов Киева фура сбила мужчину, попытавшегося перебежать дорогу в необорудованном месте. По словам очевидцев, после этого по нему проехали еще несколько автомобилей.

Детали: В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана в результате ДТП погиб мужчина. Как сообщает канал «Киев оперативный» в Telegram, пешеход пытался перебежать оживленную трассу и попал под колеса грузовика.

После этого, как утверждается, по нему проехались еще несколько автомобилей.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Канал также публикует видео с места происшествия (18+).

Отметим, что проспект Бажана является одним из самых оживленных в Киеве и насчитывает 10 полос движения.

В тему: 13 апреля 2020 года Киеве на Харьковском Шоссе возле института Химии автомобиль Skoda Octavia на синих номерах МВД сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Во время оформления этого ДТП в «Шкоду» врезался автомобиль Chevrolet, водитель сдал назад и пытался скрыться, но его успели задержать.