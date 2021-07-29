Появилось видео, как Байден оговорился «по Фрейду»

Главное: Джо Байден перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом. Появилось видео, как оговорился президент США.

Детали: Президент США Джо Байден допустил забавную оговорку. Он перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом.

Во время своего выступления в Пенсильвании он сказал, что в 2009 году «президент Трамп поручил мне заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности».

Поняв, что ошибся, политик сказал: «Простите, оговорка по Фрейду. Это был президент Обама, когда я был вице-президентом».

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