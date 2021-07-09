Кива на элитном курорте в Турции повздорил с ветераном АТО

Главное: Депутат от ОПЗЖ Илья Киева отдыхает в элитном турецком отеле Rixos Sungate, где за 10 дней снимает номер за 10 тысяч долларов. Там же отдыхает и ветеран АТО Михаил Майман, у которого с Кивой давние «разборки».

Детали: Народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву заметили на отдыхе в Турции в элитном пятизвездочном отеле Rixos Sungate (городок Бельдиби под Кемером). Об этом на своем Telegram-канале Mayman News в четверг, 8 июля, сообщил ветеран АТО Михаил Майман.

Заявляется, что Кива снимал там номер люкс за 10 тыс. долларов за 10 дней.

«Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет», — написал Майман.

Он встретился с народным избранником на улице. Кива прошел мимо мужчины, но оппонент пошел за ним и спросил, откуда у парламентария деньги на такой отдых.

После этого политик обернулся, но и дальше продолжил идти. Когда Майман бросил фразу: «Давай, беги», — Кива остановился, сказав: «С чего ты взял, что кто-то бежит?».

Между мужчинами началась словесная перепалка и взаимные обвинения. Оба пообещали, что «доведут дело до конца», а также говорили о «разборках по-мужски». Также они обвинили друг друга в том, что в конфликт вмешали их родных.

Представитель ОПЗЖ сказал: «Это только начало». Майман ответил, что это: «Начало твоего конца». Оппоненты еще несколько секунд спорили, но в итоге разошлись.

В тему: В январе 2020 года Илья Кива устроил драку в ресторане с ветераном АТО Михаилом Майманом и знатно получил по лицу.

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки.