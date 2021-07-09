США потрясла очередная смертельная стрельба

Главное: Стрельба произошла в океанариуме Хьюстона. Погибли два человека.
Детали: В минувший четверг, 8 июля, в американском Хьюстоне (штат Техас) произошла смертельная стрельба. Инцидент случился в городском океанариуме Downtown Aquarium.
Жертвами перестрелки стали двое мужчин. Также была ранена женщина, которую госпитализировали.
Полиция говорит, что трагедия разыгралась в ресторане океанариума.
Уточняется, что один из погибших – сам нападавший.
Сейчас копы выясняют причины кровавого конфликта.
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