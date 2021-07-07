В Одессе двухэтажный дом рухнул на парковку

Главное: В Одессе произошло ЧП. Там двухэтажное нежилое здание рухнуло на парковку, частично повреждены два легковых автомобиля.

Детали: В Одессе на улице Старопортофранковской на парковку рухнул двухэтажный нежилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Как отметили в ведомстве, произошло разрушение двухэтажного нежилого здания, в котором ранее располагалась котельная отделения дезинфектологии.

Площадь разрушения — 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

Частично повреждены два легковых автомобиля. Их владельцы устанавливаются.

«Сейчас существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов», — сообщили в ГСЧС.

В тему: 18 мая минувшего года в Одессе произошло частичное обрушение четырехэтажного жилого дома.

Жилой дом в Одессе мог обрушиться из-за ремонтных работ в соседнем здании. В частности, из-за реконструкции подземного паркинга.

21 мая поздно вечером в Одессе в очередной раз частично обрушился жилой дом.