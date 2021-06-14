Появилось видео, как во время гонок в США автомобиль влетел в толпу зрителей

Главное: В Техасе гоночный автомобиль влетел в зрителей. Пострадали десятки людей.
Детали: В минувшие выходные в американском городе Фабенс (штат Техас) произошла трагедия. Тут во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей.
Уже появилось видео кровавого инцидента.
По данным полиции, пострадали не менее двадцати девяти человек.
При этом восемь болельщиков были госпитализированы – трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Местный шериф сообщил: «Одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. Три других автомобиля также были повреждены в результате первой аварии».
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