Появилось видео, как во время гонок в США автомобиль влетел в толпу зрителей

Главное: В Техасе гоночный автомобиль влетел в зрителей. Пострадали десятки людей.

Детали: В минувшие выходные в американском городе Фабенс (штат Техас) произошла трагедия. Тут во время гонок автомобиль влетел в толпу зрителей.

Уже появилось видео кровавого инцидента.

По данным полиции, пострадали не менее двадцати девяти человек.

При этом восемь болельщиков были госпитализированы – трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Местный шериф сообщил: «Одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. Три других автомобиля также были повреждены в результате первой аварии».

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