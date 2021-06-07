Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России

Главное: В России подрались цыгане. Массовый конфликт произошел после свадьбы.
Детали: Цыганская свадьба в российском городе Димитровград (Ульяновская область) завершилась массовой дракой. Пострадали как минимум два человека, которых госпитализировали.
В побоище, которое происходило на улице, принимали участие несколько десятков людей. Некоторые были вооружены ножами.
Кроме этого в ходе конфликта несколько машин врезались в собравшихся на дороге.
Местные жители говорят, что подрались представители двух таборов.
Видео драки:
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