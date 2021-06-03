Ровенские депутаты устроили драку прямо на сессии облсовета

Главное: На сессии ровенского облсовета во время обсуждения финансирования нового департамента здравоохранения и гражданской защиты подрались депутаты.

Детали: В Ровно на сессии облсовета подрались депутаты. Об этом сообщает rivne1.

Спровоцировало конфликт между чиновниками обсуждение финансирования нового департамента здравоохранения и гражданской защиты.

На видео слышно, как один из депутатов угрожает сорвать сессию, если ему не дадут слово. Однако в сессионном зале царил такой беспорядок, что его слова, вероятно, так никто бы и не услышал.

Областные избранники настаивают на том, чтобы департамент здравоохранения и гражданской защиты расформировали и снова образовали два управления гражданской защиты населения и здравоохранения.

В марте соответствующее распоряжение подписал глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль. Однако областная бюджетная комиссия отказалась признавать распорядителем средств новый департамент.

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