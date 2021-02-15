«Уродов понабирали чернож***х»: расистский скандал разгорелся в футбольной премьер-лиге

Главное: В украинском футболе разгорается расистский скандал после того, как в матче между «Зарей» и «Десной» представители черниговчан обозвали упавшего соперника «чернож***м».

Детали: В центральном матче 14 тура Украинской премьер-лиги по футболу между луганской «Зарей» и «Десной» из Чернигова разгорелся расистский скандал. В концовке матча произошел фол на игроке «Зари» Шахабе Захеди. В это время со стороны скамейки запасных «Десны» прозвучала фраза: «Уродов понабирали, б**дь, чернож***х».

Сказано это было довольно четко, чтобы услышать даже в ходе трансляции, которую опубликовал канал Football Hub в YouTube.

Руководство «Зари» уже прокомментировало инцидент. В комментарии Tribuna.com генеральный директор Станислав Оганов заявил, что луганский клуб сегодня, 15 февраля, поставит вопрос перед комитетом этики и честной игры УАФ. «Мы сейчас выясняем, кем эти слова были сказаны. И в дальнейшем будем писать письма в комитет этики. Это очень неприятный инцидент. Никому не позволено оскорблять ни футболистов, ни других людей, ни соперников. Нужно уметь достойно проигрывать», — отметил Оганов.

Отметим, что матч закончился победой луганчан со счетом 2:1.

В тему: В середине сентября 2020 года в чемпионате Франции между футболистами «ПСЖ» и «Марселя» произошла массовая драка. По утверждению лидера парижского клуба Неймара, конфликт произошел из-за расистского выпада испанского защитника Альваро Гонсалеса.

9 декабря 2020 года матч последнего тура Лиги Чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким клубом «Истанбул» оказался прерван после высказываний резервного арбитра из Румынии. Его обвинили в расизме из-за слова «negro», которое в румынском языке обозначает черный цвет. После этого игроки обоих клубов ушли с поля.

Позже выяснилось, что арбитры сами стали жертвами расизма — перед игрой кто-то назвал их «цыганами».