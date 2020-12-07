Житель Одессы зарезал друга, предложив стать его кумом

Главное: Житель Одессы убил своего друга во время подготовки к крестинам своего ребенка. Умерший должен был стать крестным отцом.

Детали: В Одессе на ул. Махачкалинской местный житель предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил к себе обсудить все важные вопросы по подготовке к крестинам. Как сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции, во время совместного угощения между мужчинами возник спор, в результате которого хозяин схватил со стола нож и ударил гостя в грудь.

Пострадавшему срочно была вызвана «скорая», которая по прибытию констатировала смерть 41-летнего мужчины. О происшествии в одной из квартир они немедленно сообщили в полицию, которая и задержала 44-летнего подозреваемого в нескольких кварталах от дома.

По словам мужчины, он набросился на товарища с ножом, потому что тот якобы безосновательно назвал его плохим семьянином.

Нож и другие вещественные доказательства, изъятые из дома фигуранта, полицейские направили на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Подозреваемому грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до пятнадцати лет.

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