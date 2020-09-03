Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора германского канцлера Ангелы Меркель с официальными лицами Польши. Утверждается, что в нем она заявила о неправдивости информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Детали: Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о прослушивании разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с официальными властями Польши относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает БЕЛТА, во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, он рассказал о том, как на днях белорусская радиоэлектронная военная разведка перехватила некий разговор.

«Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи», — сказал Лукашенко, объяснив, что его страна на данный момент ведет «в радиосфере противоборство с натовцами».

«И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко.

В тему: 2 сентября 2020 года лаборатория вооруженных сил Германии подтвердила информацию о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса «Новичок».

Напомним: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

На следующий день врачи берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован Навальный, обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам. Тогда же также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.