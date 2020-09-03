Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками

Автор: «Фраза»
03.09.20 19:49
156
Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора германского канцлера Ангелы Меркель с официальными лицами Польши. Утверждается, что в нем она заявила о неправдивости информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Детали: Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о прослушивании разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с официальными властями Польши относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает БЕЛТА, во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, он рассказал о том, как на днях белорусская радиоэлектронная военная разведка перехватила некий разговор.

«Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи», — сказал Лукашенко, объяснив, что его страна на данный момент ведет «в радиосфере противоборство с натовцами».

«И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко.

В тему: 2 сентября 2020 года лаборатория вооруженных сил Германии подтвердила информацию о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса «Новичок».

Напомним: 20 августа 2020 года известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в больницу Омска после экстренной посадки самолета, на котором ему стало плохо. Вскоре после госпитализации он впал в кому с подозрением на отравление неустановленным галлюциногеном.

При этом российские врачи выражали сомнение в том, что он был отравлен. По некоторым данным, накануне он употреблял алкоголь и мог принимать медикаменты. По мнению омских медиков, основным диагнозом Навального стало нарушение углеводного баланса, что вызвало резкое понижение сахара в крови.

Личный врач и сторонники политика эту информацию опровергли, заявив, что в его организме обнаружен яд, который представляет опасность для окружающих.

26 августа СМИ сообщили о возможном сходстве между отравлением российского политика и покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, которого, предположительно, отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

На следующий день врачи берлинской клиники «Шарите», куда был госпитализирован Навальный, обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам. Тогда же также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.

Тэги: Германия, Александр Лукашенко, отравление, мир, Польша, Ангела Меркель, Алексей Навальный, прослушка, Беларусь, Михаил Мишустин

Комментарии

Статьи

03.09.20 09:19

Маленькая прибавка к минималке для затыкания огромной дыры в бюджете Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.09.20 07:54

Богдан Михайличенко: яркий бельгийский дебютант

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Дорогие привычки: в Украине в очередной раз хотят поднять цены на водку, виски и сигареты
02.09.20 23:31

Дорогие привычки: в Украине в очередной раз хотят поднять цены на водку, виски и сигареты

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
Остановленный за езду в пьяном виде Депардье рассказал полицейским о любви к Путину
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 3 сентября 2020 года

Главные новости за 3 сентября 2020 года
03.09.20 18:59
238
Последние новости
03.09.20 19:49

Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками
03.09.20 18:59

Главные новости за 3 сентября 2020 года
03.09.20 18:31

Операция «Урожай»: единоличники задекларировали 48 млн грн полученных доходов от обработки земельных участков Донетчины
03.09.20 17:10

Главврачи заставляют своих подчиненных скрывать факты заражения коронавирусом
03.09.20 16:50

Лукашенко назвал Украину среди «врагов» Беларуси
03.09.20 16:32

На Житомирщине найден клад времен Киевской Руси
03.09.20 16:04

Ткаченко планирует построить новый ЖК на месте Одесской киностудии, - общественные активисты
Фото и Видео
Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками
Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками
Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками
Лукашенко рассказал о том, как прослушивал разговоры Меркель с поляками
В Киеве машина водоканала провалилась под асфальт
В Киеве машина водоканала провалилась под асфальт
Появилось видео, как в Днепре парень выпал из едущей маршрутки
Появилось видео, как в Днепре парень выпал из едущей маршрутки
На трассе под Мелитополем хладнокровно расстреляли микроавтобус
На трассе под Мелитополем хладнокровно расстреляли микроавтобус
Американское издание назвало Киев российским городом
Американское издание назвало Киев российским городом
В популярной кафешке в Днепре дети нашли опасный ингредиент в мороженом
В популярной кафешке в Днепре дети нашли опасный ингредиент в мороженом
Появилось видео стрельбы российского полицейского по своим подчиненным
Появилось видео стрельбы российского полицейского по своим подчиненным
В ресторане под Киевом произошла серьезная разборка со стрельбой. В ход шли ружья и автоматы
В ресторане под Киевом произошла серьезная разборка со стрельбой. В ход шли ружья и автоматы
В Тюмени на стройке рухнули два башенных крана. Появилось видео момента падения
В Тюмени на стройке рухнули два башенных крана. Появилось видео момента падения
Теперь уже точно: Месси покидает «Барселону»
Теперь уже точно: Месси покидает «Барселону»
fraza.com
Новости блогосферы
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...

Опрос

Поддерживаете ли вы протесты в Беларуси?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.