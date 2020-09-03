На трассе под Мелитополем хладнокровно расстреляли микроавтобус

Главное: На трассе в Запоросжкой области известные обстреляли из огнестрельлного оружия микроавтобус с донецкими номерами. В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса.

Детали: Поздно вечером 2 сентября 2020 года примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус. Как сообщает канал Мелитопольграм в Telegram, это произошло на трассе в сторону Херсона.

На опубликованном видео очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус — с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.Источник: https://censor.net/ru/v3217346

Как сообщает 061.ua, микроавтобус «Форд» расстреляли из огнестрельного оружия поздно ночью 2 сенятбря.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали. Что касается нападавших, то о них ничего не сообщается.

В тему: 2 февраля 2018 года в Голосеевском районе Киева неизвестные расстреляли пустые микроавтобусы. Предположительно причиной обстрела стал конфликт перевозчиков.