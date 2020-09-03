Появилось видео стрельбы российского полицейского по своим подчиненным

Главное: В России начальник отдела полиции стрелял по своим подчиненным. Инцидент произошел в Казани, появилось его видео.

Детали: В российской Казани произошел странный инцидент: тут начальник одного из отделов полиции стрелял по своим подчиненным из пневматической винтовки. Уже появилось видео.

Как видно, коп вышел в коридор, где принялся палить по коллегам.

В комментариях люди пишут, что подчиненные могли чем-то разозлить своего начальника.

Сейчас его отстранили от работы. Идет проверка на психическую адекватность полицейского.

Видео:

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