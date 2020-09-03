В Тюмени на стройке рухнули два башенных крана. Появилось видео момента падения

Главное: На стройке в российском городе Тюмень на стройке упали два башенных крана. Случилось это из-за поднявшегося сильного ветра.

Детали: В российской Тюмени на стройке из-за ураганного ветра рухнули сразу три башенных крана. ЧП случилось на берегу у озера Алебашево, когда поднялся сильный ветер.

Камера зафиксировала, как один за одним складываются строительные вышки, сообщают «Факты».

«Строители сняли происходящее на видео, оно теперь легко может претендовать на продолжение фильма «Послезавтра», — пишет Telegram-канал Baza.

К счастью, никто не погиб, пострадали два человека.

Один из двух пострадавших при падении башенных кранов сегодня на стройке ЖК «Ария» в Тюмени (застройщик «Инко и К») находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

У него тяжелая черепно-мозговая травма и травма грудной клетки. Второму пациенту врачи экстренно проводят операцию «в связи с повреждением внутренних органов». Оба пациента находятся в ОКБ № 2.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области Znak.com уточнили, что упали именно два башенных крана, в них и находились пострадавшие.

В пресс-службе областного управления СКР сообщили, что ведомство начало доследственную проверку по факту ЧП на стройке, где пострадали рабочие.

В тему: 26 сентября 2019 года во Львове на крышу супермаркета «Арсен» рухнул строительный кран. В результате ЧП пострадала 45-летняя женщина, которая им управляла.