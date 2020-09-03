В одной из башен элитной новостройки на Печерске вспыхнул мощный пожар

Главное: В Киеве на Печерске произошел пожар в одной из башен элитного недостроенного жилого комплекса Taryan Towers. Причины неизвестны.

Детали: Сегодня, 2 сентября, вечером в Киеве на Печерске в недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers произошло возгорание. Пожар вспыхнул в одной из башен, где полным ходом идут строительные работы.

Причины и масштабы пожара пока неизвестны.

Жилой комплекс Taryan Towers от застройщика «Тарьян Групп» располагается в центральной части Киева, в Печерском районе на улице Иоанна Павла II. Его строительство началось в 2016 году, а земляные работы по подготовке площадки — в 2012-м. Он будет состоять из трех башен футуристического дизайна. Три 35-этажных высотки снизу будут объединены общим четрехэтажным стилобатом, а сверху — стеклянными двухэтажными мостами.

Taryan Towers занимает 1-е место в списке самых высоких небоскребов Украины среди строящихся.

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