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Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии

Агата Кловская
11.08.20 20:56
397
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии

Главное: В Индии появилась ядовитая гадюка с двумя голова. В социальных сетях обсуждают странное видео.

Детали: В индийском штате Махараштра удалось поймать смертельно ядовитую гадюку Рассела, у которой было две головы. Гадина заползла в один из местных поселков.

Опасную змею увидел прохожий, который быстро вызвал сотрудников из Фонда защиты животных, которые и изловили ее.

Длина гадюки составляет одиннадцать сантиметров, а каждая из голов достигает двух сантиметров.

Видео:

В тему: 6 августа 2020 года мы писали, что в Индии прошли рекордные за полстолетия дожди.

28 июля 2020 года сообщалось, что жители Индии выловили гигантского ската и продали его за несколько сотен долларов.

Тэги: Индия, мир, змея, гадюка, курьезы

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