Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии

Главное: В Индии появилась ядовитая гадюка с двумя голова. В социальных сетях обсуждают странное видео.

Детали: В индийском штате Махараштра удалось поймать смертельно ядовитую гадюку Рассела, у которой было две головы. Гадина заползла в один из местных поселков.

Опасную змею увидел прохожий, который быстро вызвал сотрудников из Фонда защиты животных, которые и изловили ее.

Длина гадюки составляет одиннадцать сантиметров, а каждая из голов достигает двух сантиметров.

Видео:

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