Французы узнали о коровах кое-что неожиданное

Эксперты из Национального центра научных исследований университета Тура во Франции узнали о коровах кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные могут узнавать людей не только по внешности, но и по голосу.

Ученые проанализировали поведение 32 коров голштинской породы – одной из самых распространенных молочных пород в мире. Им показывали видеозаписи знакомых и незнакомых мужчин сначала без звука, а затем с голосовым сопровождением.

Указывается, что во время первого этапа опыта коровы дольше смотрели на незнакомые лица, что, как полагается, указывает на способность различать людей и узнавать уже знакомого человека.

Добавляется, что на втором этапе специалисты включали видео вместе с аудиозаписью. Мужчины произносили одинаковую фразу, а исследователи отслеживали продолжительность взгляда животных на экран и изменения сердечного ритма.

Оказалось в итоге, что коровы дольше удерживали внимание на видео в случаях, когда голос совпадал с лицом знакомого человека. Это свидетельствует о том, что животные способны сопоставлять зрительные и звуковые сигналы и узнавать конкретного человека сразу по нескольким признакам.

Отмечается при этом, что взаимодействие через экран не полностью отражает живое общение, поэтому результаты требуют дальнейшей проверки. Но данная работа уже показывает, что социальные способности коров могут быть значительно сложнее, чем считалось ранее.

Подчеркивается, что отношение работников ферм может влиять на состояние и поведение животных, поскольку многие из них способны различать людей и запоминать их.

