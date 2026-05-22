Астроном объяснил природу пятен на Солнце

Астроном Сергей Назаров рассказал кое-что интересное. Он объяснил природу пятен на Солнце.

Эксперт поведал: «Черные пятна на Солнце существуют долго, обычно в районе месяца, иногда двух-трех».

Поясняется: «Солнечные пятна – это места, где выделение магнитной энергии приводит не к разогреву солнечного вещества, а к его остановке, торможению и постепенному охлаждению. В результате образуется более темное облачко, которое мы называем солнечное пятно».

Добавляется, что сейчас солнечная активность плавно идет на спад, но возможны отдельные кратковременные всплески и выброс солнечного вещества.

Ранее ученые заявили, что ночи на Земле становятся светлее.