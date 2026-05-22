ТОП-ТЕМЫ:
На выходных погода в Украине изменится

22.05.26 16:15
На выходных, 23 и 24 мая, погода в Украине изменится. Температура снизится, 30-градусной жары уже не будет, а вместе с высокой температурой уйдут и осадки. Под конец недели дожди и грозы останутся только на юге и юго-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +15°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +24°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +25°, переменная облачность. В воскресенье ночью +10°, днем +25°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +25°, переменная облачность. В воскресенье — переменная облачность, ночью +10°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +14°...+25°. В воскресенье температура будет +12°...+25°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +28°, дождь. В воскресенье — переменная облачность, +12°...+25°, дождь с грозой.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +29°, переменная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +12°...+27°, переменная облачность.

В Днепре в субботу — переменная облачность, температура ночью +14°, днем +27°, дождь. В воскресенье температура составит +12°...+25°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу — переменная облачность, +13°...+26°, дождь с грозой. В воскресенье +13°..+24°, переменная облачность, дождь с грозой.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +15°, днем +28°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, дождь с гроозой. Температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье будет небольшая облачность, дождь, ночью +15°, днем +26°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, дождь, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье — переменная облачность, дожди с грозами, температура составит +15°, днем +27°.

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +4°, днем до +16°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +16°, переменная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье — облачно с прояснениями. Температура ночью составит +9°, днем +22°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +21°. В воскресенье — небольшая облачность, температура +10°...+23°

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +21°. В воскресенье — практически безоблачно, +6°...+23°.

В Затоке в субботу — небольшая облачность, дождь с грозой, ночью +16°, днем +25°. В воскресенье — практически безоблачно, температура +17°...+24°.

