Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка

Главное: Появилось видео того, как полицейский в США избивает бездомного. Инцидент произошел в метро Нью-Йорка.

Детали: В сети появилось видео, снятое с камер наблюдений и датированное еще 25 мая 2020 года, на котором видно, как темнокожий полицейский жестоко избивает белого бездомного. Происходит все это в метро Нью-Йорка.

Видно, как коп жестоко бьет человека, выбрасывает его из вагона и продолжает насилие над ним.

Также полицейский применил против бомжа слезоточивый газ.

Видео 18+

При этом прокурор Манхэттена встал на сторону копа, заявив, что бездомный ударил его по руке. Теперь бедолаге хотят впаять семь лет тюрьмы.

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