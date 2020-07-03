В аэропорту Филиппин разыгралась драма, напоминающая сюжет фильма «Терминал»

Главное: В аэропорту Манилы уже более 100 дней живет турист из Эстонии Роман Трофимов. Его мытарства напоминают историю Виктора Наворски ‒ героя нашумевшего фильма Стивена Спилберга «Терминал».

Детали: Турист из Эстонии Романт Трофимов уже более 3-х месяцев вынужден проживать в терминале Международного аэропорта Манилы (Филиппины).

Как написал бедолага на своей странице в Facebook, он является т. н. «негражданином» Эстонии, поэтому ему не удалось эвакуироваться на родину после введения антикоронавирусного карантина.

«Я прибыл в Манилу 20 марта и мне отказали во въезде, авиакомпания, которая летает мной в AirAsia, забрала мой паспорт и прекратила операции в тот же день, когда мне запрещено вылетать AirAsia говорит, что мне нужно дождаться окончания карантина Сообщества», ‒ отметил Трофимов, добавив, что консульство Эстонии ему не помогает.

По его словам, он бедствует в аэропорту уже более 100 дней.

«Я инвалид, мое здоровье ухудшается, потому что недоедание, отсутствие солнца и свежего воздуха. У меня нет другого выбора, кроме как публично поделиться с информагентствами», ‒ пишет он.

Отметим, что история Романа Трофимова напоминает сюжет нашумевшего фильма Стивена Спилберга «Терминал», главную роль в котором исполнил Том Хэнкс.

Согласно сюжету, житель вымышленной страны Кракожии Виктор Наворски прилетает в Нью-Йорк, но во время полета на его родине произошел военно-политический переворот и страна прекратила свое существование.

Виза Наворски была аннулирована еще в полете, поэтому он не мог не только пройти паспортный контроль, но и улететь обратно, ведь все рейсы в его страну были отменены.

В результате герою Тома Хэнкса с весьма скудными познаниями английского языка ничего не осталось, как ночевать в транзитной зоне аэропорта.

Справка: Неграждане Эстонии ‒ лица, не имеющие эстонского гражданства, проживающие на территории Эстонии. Статус этих людей регулируется «Законом об иностранцах» Эстонской Республики от 1993 года. Большинство неграждан ‒ это бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие ее гражданства после распада Союза.

В тему: 27 августа 2018 года мы писали, что в турецком аэропорту застряли туристы из Украины.

А 29 июня 2018 года сообщалось, что сотни украинских туристов сидят в аэропорту Туниса, не имея возможности вернуться домой.