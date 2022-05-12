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Дайджест > Как дефицит топлива влияет на бизнес и на жизнь простых украинцев

Как дефицит топлива влияет на бизнес и на жизнь простых украинцев

Александр Панько
12.05.22 17:37
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Как дефицит топлива влияет на бизнес и на жизнь простых украинцев

В стране сохраняется сложная ситуация с топливом: на заправках огромные очереди, есть ограничения на заправку в один бак, а там, где купить бензин и дизель можно более-менее свободно, заоблачные ценники.

При регулируемой государством цене бензина до 40 гривен и дизеля — до 43 гривен за литр на некоторых заправках ценники доходят до 60-80 гривен. А на черном рынке и вовсе рекордный тариф — до 100 гривен за литр.

Особенно жесткий дефицит топлива наблюдается в небольших городах и, как это ни парадоксально, в Киеве.

В столице представлены в основном крупные сети, которые в целом не нарушают требование по госрегулированию цен. Но и торговать себе в минус особо никто не хочет, поэтому топлива в рознице мало. Тогда как, например, на трассах, где расположены несетевые заправки, можно найти бензин по 60-70 гривен.

Дефицит топлива и заоблачные ценники сказываются на жизни как рядовых граждан, так и бизнеса.

«Люди стараются лишний раз из дома не выезжать. В последние пару дней, когда с бензином в столице особенно сложно, даже пробки меньше стали: авто собираются разве что на блокпостах. Возле супермаркетов, торговых центров пустые парковки. Город просто вымер», — делится впечатлениями риэлтор и водитель с многолетним стажем Ирина Луханина.

«Мы уже чувствуем дефицит топлива. Стоимость дизеля с начала войны выросла вдвое, перевозчики не всегда могут заправиться. В итоге растет и себестоимость продукции», — рассказал нам руководитель компании «Молочный альянс» Сергей Вовченко.

«На рынке такси вообще хаос, ситуация постоянно меняется, как и тарифы — едва ли не каждый день их переписывают под текущую конъюнктуру рынка, в зависимости от спроса», — отмечает руководитель Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

«Дозированные» выезды на авто и подорожание канистр

«В последние дни Киев опустел. Если раньше проблемой было найти продукты в магазине, то сейчас полки ломятся, а люди исчезли — парковки под супермаркетам полупустые. Каждый думает, стоит ли лишний раз выезжать, ведь это деньги и — главное — запас топлива, который не факт, что удастся пополнить», — говорит Луханина.

В особенно сложной ситуации оказались жители столичных пригородов. К примеру, в селе Новые Петровцы (недалеко от Вышгорода) супермаркеты «Новус» и «Фора» закрылись в начале войны и до сих пор не работают. Пополнить запасы продуктов можно в Вышгороде или в Киеве, до которого около 8 километров. По прежним меркам — не расстояние, но не сейчас.

«Не работают ни близлежащие заправки, ни супермаркеты. Если выехать на „охоту“ за топливом, отстоять в очереди и получить в итоге 5 литров бензина, в этом вообще нет смысла — по пути домой половину запаса потратишь. Поэтому люди сидят по домам, если нужно за продуктами, сбрасываются и делают заказы, а кто-то один едет на закупки», — рассказал житель коттеджного городка «Балатон» Григорий.

«На рынке такси — хаос, ценники меняются каждый час»

Еще один признак топливного кризиса — повышенный спрос на канистры. Сейчас это один из самых востребованных заказов в интернет-магазинах. На днях даже был провал по предложению — канистры вслед за бензином стали дефицитом. Но сейчас товар подвезли. Например, в «Розетке» пластиковые канистры можно купить за 280-1800 гривен в зависимости от объема и материала (металлические дороже, пластиковые более дешевые). В «Эпицентре» ценники на канистры доходят до 2,8 тысяч (за такие деньги предлагают металлическую канистру на 40 литров украинского производства). В целом, за время топливного дефицита канистры подорожали на 5-10%. Хотя сами продавцы связывают рост цен не с повышенным спросом, а с инфляцией и валютными колебаниями.

Топливный кризис бьет и по рынку такси. С одной стороны, службы такси договариваются с заправками о централизованных закупках топлива. С другой, как признает Андрей Антонюк, рынок такси из-за дефицита топлива и его дороговизны уже лихорадит. Получается, что главные оптовики сейчас — фермеры и аграрные хозяйства, а они готовы платить за топливо, по словам владельца сети Pride Дмитрия Леушкина, по 60-70 гривен за литр. Поэтому под этот ценник приходится подтягиваться и таксистам.

Но для служб такси с их сравнительно невысокими тарифами бензин по 60 гривен слишком дорогой. Повышать же тарифы не получается из-за ограниченного спроса. Но попытки поменять ценники предпринимаются постоянно.

«На рынке хаос и частые ситуативные изменения. Цены меняются ежечасно и ежедневно, в зависимости от спроса и предложения», — говорит Антонюк,

Диспетчерские службы и агрегаторы пытаются удержать тарифы, опасаясь, что в случае резкого подорожания рынком такси займутся проверяющие органы.

Из-за этого в среде таксистов зреют бунты.

Так, Максим Красин в профильной Фейсбук-группе приводит пример маршрута в 12 километров от улицы Набережной на проспект Победы, который Bolt предложил оплатить даже со скидкой: 84 гривни вместо 134 гривен.

Его коллеги жалуются, что «Бла-бла-кар» тоже ставит бросовые цены, скажем, из Хмельницкого в Киев — всего 164 гривны.

«Я пустым поехал», — пишет Александр, недовольный слишком низкими, по его мнению, тарифами.

В то же время в некоторых областных центрах, где много приезжих и переселенцев, ценники зашкаливают. Например, в Тернополе маршрут в 14 километров оценили почти в 300 гривен.

Все дело в программах, которые считают тарифы на поездку: чем больше заходов в приложение, тем выше ценник. А так как многие киевляне разъехались, то и посещаемость приложений служб такси упала. Временами она повышается, но затем снова обваливается, и из-за этого постоянно колеблются тарифы. Но водителям от этого не легче, так как за топливо им приходится платить по полной, из-за чего заработки упали.

«Есть проблема с доставкой товара»

Не лучше ситуация и у бизнеса, который, на первый взгляд, как оптовый покупатель тоже имеет доступ к оптовым партиям топлива. Но, как оказалось, далеко не всегда компании могут заправить свои грузовики и обеспечить транспортировку товара.

«Уже есть проблема с доставкой макарон. И по наличию топлива, и по ценам. Начинаем пересчитывать стоимость логистики, которая тянет вверх ценники на продукцию», — рассказал нам глава концерна «Ярослав» (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

«С начала войны стоимость дизельного топлива для нас выросла вдвое, а сейчас еще и начался дефицит. Перевозчики далеко не всегда могут заправиться, в том числе на международные рейсы. Плюс растет себестоимость логистики», — добавил глава «Молочного альянса» Сергей Вовченко.

Если ранее доля транспортных расходов в себестоимости товара составляла около 5%, то сейчас приближается к 10%, что является одним из факторов подорожания продукции, в частности, продуктов питания. В компаниях также говорят, что из-за дефицита топлива стали реже пополнять запасы продукции в мелких городах, где объемы продаж сравнительно небольшие, а грузовикам нужно делать крюк, развозя товар. В итоге страдает ассортимент в небольших магазинах.

По материалам украинских СМИ

Тэги: бензин, война, кризис, топливо, дефицит, дизтопливо

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