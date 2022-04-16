Жители Украины жалуются на задержки с выплатами 6500 гривен помощи

Украинцы массово жалуются, что подали заявку на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн. в «Дие», но деньги не поступили. «Минфин» попытался выяснить, что происходит с выплатами.

Обещанного сто лет ждут

Подать заявку на выплату пособия от государства можно было до 1 апреля. Однако далеко не все, кто воспользовался этим правом, получили средства на свои карты «єПідтримка».

За последние несколько дней читатели «Минфина» оставили десятки жалоб на затягивание с выплатой обещанных 6,5 тыс.

Главная претензия: в сообщении об одобрении заявки в приложении «Дия» указывается, что средства будут начислены в течение 10 дней, но в этот срок деньги так и не поступают.

«14 днів з моменту успішного оформлення в Дії. Кошти наразі не нараховані», — написала клиент Райффайзен банка под ником satyrizer.

Другой читатель, Валентина Карпова, сообщила, что еще 26 марта муж оформил запрос на получение 6,5 тыс. грн. Но на карту монобанка средства так и не поступили. Женщина жалуется, что у семьи нет финансовой подушки, и задается вопросом, где обещанная помощь от государства.

Банки «под раздачей»

Понятно, что люди волнуются и начинают искать виновных. Первыми под горячую руку попадают банки.

Так, клиент Приватбанка под ником DmitriyG2517 написал, что еще 24 марта подал заявку на получение выплаты. В «Дие» ее моментально приняли, но средств мужчина ждет до сих пор.

«Звонил на горячую линию, сказали обращаться в министерство финансов. Был лучшего мнения о банке, пользовался лет 7 и тут такая подстава», — упрекает DmitriyG2517.

Подобные обвинения летят в адрес и других банков.

Так, Olga19088312 выразила претензии, что свои 6,5 тыс. ждет от 27 марта. «Станом на 12.04.2022 кошти не зараховані, минуло вже більш ніж 10 робочих днів... Коли мають зарахувати кошти? 10 днів вже минуло», — возмущается она.

Ключ к разгадке в Минэкономики

Банки с пониманием относятся к беспокойству клиентов и в ответ объясняют, что задержка происходит не с их стороны.

«Ми очікуємо фінансування від Міністерства економіки за даною програмою. Як тільки ми його отримаємо, то відразу нарахуємо кошти всім клієнтам, що очікують виплату», — объясняют, в частности, в Альфа-Банке.

Банки не владеют информацией, когда государство перечислит средства. В этой ситуации советуют подождать или обратиться непосредственно к распорядителю средств, то есть к Минэкономики.

«Ви можете звернутися з питання нарахування коштів в Міністерство: Гаряча лінія — 044 253 61 36. Пошта — [email protected]», — пишет А-Банк.

А в ответ — тишина

«Минфин» попытался обратиться в Министерство финансов, чтобы выяснить, почему средства не поступают на счета «єПідтримка» и когда их ожидать. В пресс-службе ведомства нас также отправили в Минэкономики.

«Министерство экономики является распорядителем государственных средств и отвечает за их начисление на указанные счета. Министерство финансов только выделяет общую сумму на государственную помощь в рамках программы „єПідтримка“. Поэтому просьба обратиться в пресс-службу Министерства экономики, контактные данные: [email protected], тел.: (044) 200 44 97; 200−44−67», — объяснили в Минфине.

К сожалению, Министерство экономики на запросы не отвечает, а на указанные номера ни читатели, ни журналисты Минфина дозвониться не могут — один недействительный, другие «выбивают» после первого же гудка.

Кому положены 6500 грн

Программа поддержки украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия, стартовала с 7 марта 2022 года. На помощь от государства претендовали:

— ФОПы 1−4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.

— Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или за прошлый год, — кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.

Компенсация от государства была доступна для ФОП и наемных работников из следующих регионов Украины: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.

По материалам Минфин