Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Жители Украины жалуются на задержки с выплатами 6500 гривен помощи

Жители Украины жалуются на задержки с выплатами 6500 гривен помощи

Александр Панько
16.04.22 12:40
324
Жители Украины жалуются на задержки с выплатами 6500 гривен помощи

Украинцы массово жалуются, что подали заявку на получение помощи в размере 6,5 тыс. грн. в «Дие», но деньги не поступили. «Минфин» попытался выяснить, что происходит с выплатами.

Обещанного сто лет ждут

Подать заявку на выплату пособия от государства можно было до 1 апреля. Однако далеко не все, кто воспользовался этим правом, получили средства на свои карты «єПідтримка».

За последние несколько дней читатели «Минфина» оставили десятки жалоб на затягивание с выплатой обещанных 6,5 тыс.

Главная претензия: в сообщении об одобрении заявки в приложении «Дия» указывается, что средства будут начислены в течение 10 дней, но в этот срок деньги так и не поступают.

«14 днів з моменту успішного оформлення в Дії. Кошти наразі не нараховані», — написала клиент Райффайзен банка под ником satyrizer.

Другой читатель, Валентина Карпова, сообщила, что еще 26 марта муж оформил запрос на получение 6,5 тыс. грн. Но на карту монобанка средства так и не поступили. Женщина жалуется, что у семьи нет финансовой подушки, и задается вопросом, где обещанная помощь от государства.

Банки «под раздачей»

Понятно, что люди волнуются и начинают искать виновных. Первыми под горячую руку попадают банки.

Так, клиент Приватбанка под ником DmitriyG2517 написал, что еще 24 марта подал заявку на получение выплаты. В «Дие» ее моментально приняли, но средств мужчина ждет до сих пор.

«Звонил на горячую линию, сказали обращаться в министерство финансов. Был лучшего мнения о банке, пользовался лет 7 и тут такая подстава», — упрекает DmitriyG2517.

Подобные обвинения летят в адрес и других банков.

Так, Olga19088312 выразила претензии, что свои 6,5 тыс. ждет от 27 марта. «Станом на 12.04.2022 кошти не зараховані, минуло вже більш ніж 10 робочих днів... Коли мають зарахувати кошти? 10 днів вже минуло», — возмущается она.

Ключ к разгадке в Минэкономики

Банки с пониманием относятся к беспокойству клиентов и в ответ объясняют, что задержка происходит не с их стороны.

«Ми очікуємо фінансування від Міністерства економіки за даною програмою. Як тільки ми його отримаємо, то відразу нарахуємо кошти всім клієнтам, що очікують виплату», — объясняют, в частности, в Альфа-Банке.

Банки не владеют информацией, когда государство перечислит средства. В этой ситуации советуют подождать или обратиться непосредственно к распорядителю средств, то есть к Минэкономики.

«Ви можете звернутися з питання нарахування коштів в Міністерство: Гаряча лінія — 044 253 61 36. Пошта — [email protected]», — пишет А-Банк.

А в ответ — тишина

«Минфин» попытался обратиться в Министерство финансов, чтобы выяснить, почему средства не поступают на счета «єПідтримка» и когда их ожидать. В пресс-службе ведомства нас также отправили в Минэкономики.

«Министерство экономики является распорядителем государственных средств и отвечает за их начисление на указанные счета. Министерство финансов только выделяет общую сумму на государственную помощь в рамках программы „єПідтримка“. Поэтому просьба обратиться в пресс-службу Министерства экономики, контактные данные: [email protected], тел.: (044) 200 44 97; 200−44−67», — объяснили в Минфине.

К сожалению, Министерство экономики на запросы не отвечает, а на указанные номера ни читатели, ни журналисты Минфина дозвониться не могут — один недействительный, другие «выбивают» после первого же гудка.

Кому положены 6500 грн

Программа поддержки украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия, стартовала с 7 марта 2022 года. На помощь от государства претендовали:

— ФОПы 1−4 группы, уплатившие ЕСВ за IV квартал 2021 года или в целом за прошлый год.

— Все наемные работники, за которых уплатили ЕСВ за IV квартал 2021 года или за прошлый год, — кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и Государственной службы.

Компенсация от государства была доступна для ФОП и наемных работников из следующих регионов Украины: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.

По материалам Минфин

Тэги: бизнес, война

Комментарии

Статьи

11.04.22 20:17

Глобальный продовольственный кризис и украинское зерно на экспорт

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Украинцам дали советы, что делать в случае химической атаки
16.04.22 14:42

Украинцам дали советы, что делать в случае химической атаки

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.04.22 13:45

В епархиях УПЦ священники отпели украинских воинов
16.04.22 13:25

В УПЦ рассказали, какие растения можно освящать в Вербное воскресение
16.04.22 13:05

Управделами УПЦ рассказал о спасительной молитве ко Святой Троице
16.04.22 09:08

Зеленский озвучил цифру убитых за время войны украинских военных
15.04.22 21:21

Еще один украинский мужик переоделся в женскую одежду, что бы сбежать из страны
15.04.22 21:15

Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
15.04.22 21:05

Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
15.04.22 17:24

Президент США подал руку... пустоте
15.04.22 17:06

Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
15.04.22 16:51

В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом
16.04.22 09:08

Зеленский озвучил цифру убитых за время войны украинских военных
15.04.22 21:15

Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
15.04.22 16:51

В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом
15.04.22 14:56

В Кремле пригрозили Финляндии и Швеции «негативными последствиями» за вступление в НАТО
15.04.22 13:35

Вероятность ядерного удара по Украине возросла, — директор ЦРУ
15.04.22 12:42

Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины
15.04.22 12:25

Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне уже 20 тысяч солдат
15.04.22 12:23

Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
15.04.22 11:26

В ОП ожидают «приятных сюрпризов» после ликвидации «Москвы»
15.04.22 10:09

Стало известно, когда чиновники обязаны вернуться в Украину
11.04.22 13:59

В ОП дали неутешительный прогноз по войне России с Украиной
11.04.22 15:55

В Кремле выдумали новую цель так называемой «спецоперации» в Украине
15.04.22 12:42

Россия выдвинула США серьезное требование относительно Украины
13.04.22 12:41

Макрон выяснил, зачем Путин напал на Украину
15.04.22 08:19

США выдвинули ультиматум Китаю
13.04.22 08:37

Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, что будет дальше
14.04.22 12:41

Шойгу попал в реанимацию с обширным инфарктом, — источник
12.04.22 13:14

Бритни Спирс сообщила сенсационную новость
12.04.22 15:22

В НАТО анонсируют «очень кровавый» новый этап войны в Украине
13.04.22 13:50

В Кремле начали угрожать украинской власти за задержание Медведчука
Фото и Видео
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Россия может применить в Украине ядерное оружие, - Зеленский
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
Появилось видео поезда, который якобы везет российские «Грады» в сторону Украины
Президент США подал руку... пустоте
Президент США подал руку... пустоте
Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
Жена Медведчука заявила, что ей угрожают расправой, а мужа пытают
Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
Российские военные признались, что сами обстреляли поселок в Брянской области, чтобы обвинить Украину
Появилось видео обстрела парка в Харькове
Появилось видео обстрела парка в Харькове
Россия стягивает войска к границе с Финляндией
Россия стягивает войска к границе с Финляндией
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Морпехи из Мариуполя записали видеообращение
Россия применила в Мариуполе химическое оружие?
Россия применила в Мариуполе химическое оружие?
В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»
fraza.com
Новости блогосферы
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
08.04.22 16:07

Требовать от Украины во время войны погашения долгов - финансовое мародерство
04.04.22 22:11

Разрешение на покупку алкоголя во время войны было ошибкой

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.