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Дайджест > Юрий Голик и Александр Кубраков пробивают дно: «Большая Стройка» стала синонимом коррупции

Юрий Голик и Александр Кубраков пробивают дно: «Большая Стройка» стала синонимом коррупции

Автор: World News
29.01.22 14:15
58
Юрий Голик и Александр Кубраков пробивают дно: «Большая Стройка» стала синонимом коррупции

Юрий Голик и Александр Кубраков продолжают пилить «Большую Стройку», превращая проект в самый крупный коррупционный схематоз Украины за последнее десятилетие. Приходится снова говорить о наболевшей теме дорог и провальном проекте «Большая стройка», который снизил рейтинги «слуг» ниже плинтуса.

Как непрофессиональное планирование привело к коррупционным схемам, а фактические руководители «Большого строительства» в течение 2020 года старательно изображали успеваемость в СМИ и соцсетях заведомо провальных кейсов разными дорогами и другими объектами строительства? Как коррупция на «Большой стройке» объединила и озолотила Юрия Голика и Александра Кубракова? Что известно о главных «дорожниках» страны? Об этом и другом — далее в материале.

Как связаны Голик и Кубраков и, что известно о главных кураторах дорог Украины

В октябре 2019-го Гончарук назначил Голика своим советником. Также он стал и советником главы того самого Укравтодора Александра Кубракова. В Кабинете Министров Украины Юрий Голик курировал направление по строительству и ремонту дорог, а также различные инфраструктурные проекты. Но крепче всего их связал как раз проект «Большая стройка».

Что известно о Юрий Голике: компании, декларации, активность в соцсетях, отзывы

С 2015 по 2019 года был внештатным советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко С 2019-го руководит программой «Региональное развитие» аналитического центра «Украинский институт будущего» (UIF).

Согласно открытому ресурсу OpenData Юрий Голик является владельцем 7 компаний и 3 ФОПов, а также в 4 компаниях — прошлый владелец. Числится в 6 судебных делах, где выступает заявителем.

Основная масса компаний — находится в сфере СМИ

Декларации

Вот чего-чего, а деклараций Голика в сети не найти. Когда он был внештатным советником главы ДнепрОГА Валентина Резниченко, декларации не заполнял. Ни до, ни после, в открытом доступе материалов никаких.

Но вот интересный момент: в 2016-м году Резниченко в форме изменений декларации задекларировал доход в сумме 3 658 000 грн от отчуждения движимого имущества Юрию Голику.

Участие Голика в социальных сетях

Если раньше на своем ФБ Голик постил «правильные» фото с объектов только с тегами #Велике_Будівництво и #Не_Ной_А_Строй, то на днях он каждую свою публикацию начинал с фразы «Just a Photo». А почему не на украинском? И к чему такие «грандиозные» новации? Смысл постов от этого меняется?

Интересно, что за один день Голик на своем ФБ запостил 17 постов. С чего бы такая активность? Прямо, как конец света и все срочно надо опубликовать именно 16 января. Или это такой способ рассказать, что на новогодних праздниках никто не сачковал? Ну, смешно...

Отзывы о Голике на Youtube

Сразу отметим, что Юрий Голик образованный человек, понимающий важность «правильного» наполнения информационного пространства. Поэтому, при поиске в глобальной паутине в основной массе мы видим радостный конструктив. Но, все-таки, если присмотреться, то даже в позитиве можно найти деструктив. Как пример, приведем отзывы пользователей Youtube.

Так, к примеру, на Youtube канале skrypin.ua было размещено большое интервью с Юрием Голиком. Вот что в комментах, кроме пафосных «позитивов»...

Интересный момент: после размещения данного интервью на этом ютуб-канале, пользователи начали сомневаться в адеквате авторов...

Как говорится, ничего личного, только факты.

Александр Кубраков: что известно о главе Укравтодора и «слуге» народа

Александр Кубраков — нардеп 9-го созыва от фракции «Слуга народа». В ноябре 2019-го его назначили главным по «Укравтодору».

Что показывает OpenData по Кубракову?

Руководитель Укравтодора, ну это и так понятно.

Владелец 4-х компаний:

Кубраков числится в одном судебном деле среди ответчиков и в одном судебном реестре. Все — во время «Большой стройки».

Что касается декларации Кубракова за 2019 год, то он имеет:

— 2 квартиры, площадью 132 м²;

— 3 автомобиля;

— доходи: 1 229 333 гривен;

— денежные активы: 1 404 200 гривен, 270 000 долларов, 70 000 евро.

Как коррупция на «Большой стройке» объединила и озолотила Юрия Голика и Александра Кубракова

Уже давно наболевшая тема дорог стала одной из многих факторов, которая снизила рейтинги «слуг» на местных выборах в прошлом году. Хотя «Большая стройка» и задумывалась как «проект победителей». И это не простые слова. Подумайте сами, на проект инвестировали 70,6 миллиардов из государственного бюджета (это смета на Укравтодор и на местные дороги). Об этом сообщал информационный ресурс «Первый комитет». С такими деньгами Укравтодор во главе с Кубраковым и Голиком должны были бы обновить и рекордную протяженность дорог в 6,5 тысяч км.

А что в итоге?

Непрофессиональное планирование привело к грандиозным коррупционным схемам, а фактические руководители «Большой стройки» в лице Кубракова и Голика на протяжении долгого времени старательно изображали успешность проекта в СМИ и соцсетях заведомо провальных кейсов по разным дорогам и другим объектам строительства.

По информации того же ресурса, за период с января по ноябрь прошлого года областными Службами автодорог осуществлены 3135 «дорожных» закупок на сумму 101,7 миллиардов грн. И что примечательно, 61 % от этих денег досталось только пяти компаниям:

— Автомагистраль-Юг,

— Ростдорстрой,

— Онур,

— СП «Автострада»,

— ПБС (фирма относится к Коломойскому).

А всего в этих закупках участвовало 96 фирм. В результате, на протяжении года меньше десяти процентам участников рынка достались подряды на сумму в 60 млрд грн. И это с учетом превышения Укравтодором рамок ограничений, предусмотренных в государственном бюджете на 2020 год.

Ну а дальше, как мы все знаем, план по ремонтам и строительству дорог в Украине так и не был выполнен, вопреки заверениям руководителей «Большой стройки».

И напоследок — скандальная изюминка.

Обвинения Уманского по «Большой стройке»: Укравтодор разослал «слугам» темник с «правильными» ответами на критику

Речь идет о ситуации из серии «было бы смешно, если бы не было так грустно». В ноябре 2020-го Укравтодор подготовил темник с «рекомендациями» депутатам от «Слуги народа», как правильно отвечать на очень неудобные вопросы и критику бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского относительно проекта «Большая стройка». Подсказку с советами скинули в партийный чат слуг. Об этом сообщило издание Лига.Бизнес.

Напомним, 13.11.2020 на своей странице в Фейсбуке Уманский разместил разгромный компрометирующий материал на тему «Большой стройки». Он заявил о том, что когда начался этот проект стали вносить изменения к требованиям тендерной документации. В итоге, под них попадают исключительно 6 компаний.

Как пишет Уманский, «Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись — ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%».

Он подсчитал, что если суммировать тендеры этой «счастливой» шестерки компаний и отнять указанные «дисконты», то сумма на строительство дорог составит приблизительно 36 миллиардов гривен. Как раз такие деньги, по его словам, дополнительно были выделены Укравтодору прямиком из ковидного фонда страны.

О чем же шла речь в этом темнике и как именно Укравтодор «рекомендовал» отвечать на обвинения Уманского?

— По поводу 6 избранных компаний Укравтодор сказал отвечать, что это заказная инфа, которую поддерживали определенные игроки рынка в середине 2020-го. И, мол, сейчас на рынке двадцать компаний, которые имеют контракты на сумму свыше миллиарда гривен.

— По поводу тендерной документации — все изменения направлены на повышение экономии на тендерах.

— По поводу дисконтов — если бы они составляли 40%, то дороги бы не строились в 2020-м вообще.

«Дурнів» не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно. Країна наближається до економічного армагедону. Свідомо?!", — добавил экс-министр финансов.

Продолжение следует...

Тэги: общество, коррупция, экономика, Юрий Голик, Голик Юрий, Большая стройка, Александр Кубраков, Большое строительство, Кубраков Александр, Велике крадівництво

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