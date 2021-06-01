Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Какие страны пускают украинских туристов летом 2021 и что нужно для въезда

Какие страны пускают украинских туристов летом 2021 и что нужно для въезда

Агата Кловская
01.06.21 20:40
491
Какие страны пускают украинских туристов летом 2021 и что нужно для въезда

Наступил июнь 2021 года, первый месяц лета и начало сезона отпусков. Главным образом — у моря, которое в Украине пока обещает быть холодным из-за аномально прохладной погоды. Поэтому особенно актуален вопрос поездок в более теплые страны с морским побережьем.

Из популярных среди украинцев направлений открылись практически все страны. Кто-то требует ПЦР-тест, а у других въезд и вовсе свободный.

СМИ разбирались в условиях въезда в страны, которые чаще всего выбирают жители Украины.

Албания. Отдых 2021

Эта страна первой открыла границы для наших туристов после пандемии. Для отдыха здесь ПЦР-тест не нужен, а туристы не должны проходить 14-дневный карантин. Доступны международные и чартерные перелеты.

Для поездки понадобится лишь туристическая медицинская страховка, которая покроет лечение от коронавируса в случае заболевания.

Проверка состояния здоровья проводится выборочно в пунктах пересечения границы. В то же время, в условиях пандемии авиакомпании могут вводить свои условия и правила пребывания на борту самолета, в связи с чем туристам рекомендуется проверять требования перевозчиков перед вылетом.

Болгария. Отдых 2021

В Болгарии путешественники из Украины должны предоставить или сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

В сертификате о вакцинации должны быть указаны:

— личные украинца латиницей, в соответствии заграничным паспортом,
— дата рождения,
— даты вакцинации (вторая доза должна быть введена за 14 дней и раньше до въезда в Болгарию),
— торговое наименование и номер партии вакцины,
— название производителя / владельца регистрационного удостоверения,
— страна, в которой выдано регистрационное удостоверение и название компетентного органа, который его выдал.

Учитывая, что лишь мизерное количество украинцев успели получить две дозы вакцины, вариант попроще — предоставить пограничникам отрицательный ПЦР, который сделан за 72 часа до пересечения границы.

Еще один вариант — отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный за 48 часов до въезда в страну.

В упомянутых документах должны быть указаны:

— личные данные лица в соответствии заграничным паспортом,
— сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные),
— дата проведения тестирования,
— прописан латиницей метод (PCR или RAT),
— отрицательный результат (Negativ).

В случае, если человек переболел коронавирусом в период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования, в тесте должен быть записан положительный результат (Positive).

Детям до 5 лет разрешено въезжать в Болгарию без предоставления вышеуказанных документов.

При этом в Болгарию можно уже не только лететь, но и ехать на автомобиле. Румыния на днях открыла транзит через свою территорию для всех.

В этом случае пребывание там не должно превышать 24-х часов, чего вполне достаточно, чтобы из Черновицкой области заехать в Румынию и добраться до болгарской границы.

С 24 мая также открыла границу для украинцев Молдова, поэтому можно будет ехать в Болгарию также через Одесскую область. В Молдове при транзите также не нужны никакие справки или тесты.

Греция. Отдых 2021

В Греции действуют ряд требований для украинцев, которые въезжают с туристической целью.

Зв 24 часа до пересечения границы нужно заполнить форму пассажира PLF на сайте https:/travel.gov.gr.

Привитые граждане должны предоставить сертификат о завершении вакцинации, сделанной за 14 дней и раньше до даты въезда.

Не вакцинированным потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа (считая от времени взятия анализа до прибытия на пункт пропуска в Грецию).

Альтернативой тесту может быть справка:

— о перенесенном коронавирусе и выздоровлении,
— о наличии антител после перенесенного ковида.

Принимают справки, которые выданы не раньше чем 2 месяца назад, но не позднее чем 9 месяцев назад.

Требования распространяются на детей от 5 лет.

По прибытии в Грецию власти страны оставляют за собой право проводить выборочное ПЦР-тестирование.

В случае положительного результата инфицированных отправят на 14 дней на карантин в определенные правительственные места. Сколько стоит отдых в Греции для украинцев в 2021 году, почем авиабилеты и туры — в материале «Страны».

Грузия. Отдых 2021

У Грузии закрыты сухопутные и морские границы, поэтому попасть туда можно только на самолете.

Страна открыта для украинцев, но с рядом условий. Разрешен въезд тем, кто сделал две прививки от коронавируса любой вакциной. Такой сертификат в бумажном виде и с переводом на английский нужно предоставить пограничникам по прилету.

Не вакцинированные и дети всех возрастов должны везти с собой отрицательный ПЦР-тест, который не старше 72 часов. Он должен быть распечатан и иметь копию на английском языке.

Перед пересечением границы Грузии нужно заполнить анкету: указать историю поездок за последние 14 дней и контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и другое) на сайте https://stopcov.ge/en/Protocol.

После въезда можно путешествовать и отдыхать, самоизоляции нет. Но на третий день пребывания в Грузии нужно еще раз сдать ПЦР-тест на ковид. Обратиться за такой услугой можно, например, в отель, где вы будете останавливаться.

В случае положительного результата заболевший будет госпитализирован.

Если человек прилетит в Грузию во время действия комендантского часа (с 11 вечера до 5 утра), необходимо заказать пропуск. Для этого нужно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 144.

Египет. Отдых 2021

Украинцы летом 2021 года могут посетить курорты Египта. Всем возрастам от 6 лет нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 72 часа до прибытия.

У египетской стороны есть требования к ПЦР-сертификату.

— должен содержать точную дату и время сдачи теста,

— быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в Украине, содержать печать лаборатории, подпись врача и / или QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории,

— какие-либо исправления в документе недопустимы,

— должен содержать информацию о проведенном виде теста,

— обязательно должно быть указано, что лицу проведен тест типа RT-PCR,

— выдан на английском языке,

— должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест,

— не принимаются сертификаты заполненные от руки.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного анализа. Он будет стоить 30 долларов.

Если же путешественник не привез тест из Украины, его он сможет сдать в аэропорту за те же 30 долларов.

Кипр. Отдых 2021

Кипр открыт для украинцев с 1 апреля 2021 года. Для посещения страны нужен негативный тест на COVID-19, сделанный не позже 72 часов до прилета. Результат необходимо загрузить на портале http://www.cyprusflightpass.gov.cy

В аэропорту по прилету туристу необходимо сдать повторный подтверждающий тест на отсутствие ковида (в аэропорту Ларнаки — 30 евро, в аэропорту Пафос — 32 евро). Результат теста в течение 3 часов приходит по SMS. В это время находится в аэропорту не обязательно, можно ехать в отель, и до получения SMS находиться в номере.

Дети до 12 лет от тестов освобождаются. Также по прилету на Кипр туристу необходимо предоставить документы, подтверждающие бронирование и оплату проживания на острове; выкупленные авиабилеты в обе стороны; медицинскую страховку с покрытием COVID-19; и денежные средства — 50 Евро с человека в сутки.

Турция. Отдых 2021

Турция сегодня вернула требование по ПЦР-тестам для пассажиров из Украины. Теперь въезд в страну возможен при условии предоставления справки об отрицательном тесте, сделанной не более чем за 72 часа до вылета. Такое требование будет действовать с 1 по 30 июня 2021 года, однако оно не распространяется на детей до 6 лет.

Анализы на коронавирус можно не сдавать только тем пассажирам, которые прошли полный курс вакцинации и получили официальный документ, подтверждающий это. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не меньше двух недель (14 дней).

Вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Для визита в Турцию потребуется страховка, которую можно получить в аэропорту прибытия. Также для выезда в Турцию необходимо заполнить онлайн-форму на сайте register.health.gov.tr.

В случае подозрения на ковид, туриста из аэропорта направят в больницу, где он может сделать анализ бесплатно. Если тест положительный, турист обязан обратиться в страховую компанию, которая предоставляет рекомендации. Если тест отрицательный, страховая компания также уведомляется о результатах, а туроператор предоставляет трансфер в отель, естественно с соблюдением социальной дистанции.

При этом обязательной обсервации по прилету нет. Однако в отеле из-за пандемии ковида может быть ограничена работа бассейнов, саун, спа-центров и хаммамов.

Хорватия. Отдых 2021

Украинцы могут посетить Хорватию с туристической целью, выполнив для этого несколько требований.

Нужно предоставить документальное подтверждение об уплате в полном объеме и на весь период любой из этих опций:

— отеля,
— апартаментов,
— кемпинга,
— частных усадеб,
— найма яхты
— подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Если человек вакцинирован, нужно предоставить такой сертификат на английском языке. С момента введения второй дозы должно пройти больше 14 дней.

Все остальные должны везти отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген RAT, сделанные не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы.

В случае, если человек вылечился от ковида в течение последних 180 дней, имеет подтверждение (медицинскую справку) и был вакцинирован минимум одной дозой вакцины, он освобождается от предоставления ПЦР-теста на шесть месяцев после вакцинации.

Дети до 12 лет освобождаются от тестирования, если путешествуют с родителями (опекунами), которые имеют отрицательный ПЦР-тест или подтверждение от врача о перенесенном ковиде.

Если ехать без документов, то тест можно сделать на границе, после чего самоизолироваться до получения результатов.

Черногория. Отдых 2021

Страна доступна для украинских туристов без прививок и ПЦР-тестов с 20 апреля 2021 года. Однако МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страну на авто, а выбрать прямые перелеты туда и обратно.

Например, Киев-Подгорица или перелеты с пересадками в Стамбуле и Белграде (разрешающих транзит). Возвращаясь домой, лучше не покупать авиабилеты через европейские города ввиду отсутствия транзитных коридоров.

По материалам Страна

Тэги: туризм, Турция, Египет, Грузия, Хорватия, Черногория, отдых, Болгария, Греция, Кипр, Албания

Комментарии

Статьи

28.05.21 09:15

Украинский арсенал: легкие 60-мм миномёты

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт
01.06.21 15:53

Скромный чиновник столичной налоговой Крыган Юрий Михайлович: полтора процента от крышевания самого мощного конвертационного центра и румынский паспорт

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.06.21 21:34

На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами
01.06.21 20:50

Семь стран ЕС начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации
01.06.21 19:23

Главные новости за 1 июня 2021 года
01.06.21 17:50

В Харькове в день мучеников Слобожанщины верующие УПЦ прошли крестным ходом
01.06.21 17:26

Митрополит УПЦ рассказал, как сделать любовь к ближним правилом жизни
01.06.21 17:22

Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
01.06.21 17:13

В Киево-Печерской лавре с 5 по 13 июня пройдет «Вознесенская» ярмарка
01.06.21 16:55

Стали известны победители православного кинофестиваля УПЦ «Международная Киноассамблея на Днепре»
01.06.21 16:50

В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
01.06.21 16:36

Турция вновь изменила требования для въезда туристов из Украины
01.06.21 19:23

Главные новости за 1 июня 2021 года
01.06.21 16:50

В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
01.06.21 16:23

Россия продолжает вооружать своих головорезов на Донбассе
01.06.21 15:25

В Киеве объявленo штормовое предупреждeниe
01.06.21 13:29

В Раде сказали, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
01.06.21 12:54

В Офисе Генпрокурора объяснили, почему полицейские пытают украинцев на допросах
01.06.21 11:50

Депутаты поставили пластиковые пакеты вне закона
01.06.21 10:10

Найдено эффективное лекарство для лечения тяжелой формы коронавируса
01.06.21 09:24

Зеленский предлагает новый формат для урегулирования ситуации в Украине
01.06.21 09:09

Россия готовится стянуть к границе с Украиной еще больше войск. В НАТО обещают своих не бросить
28.05.21 20:32

Германия признала геноцид населения Намибии
29.05.21 13:13

С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию
29.05.21 14:35

В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине
29.05.21 13:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности
28.05.21 19:00

Главные новости за 28 мая 2021 года
29.05.21 14:20

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела
29.05.21 12:45

В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты
28.05.21 18:13

УПЦ передала православным Казахстана часть мощей преподобной Олимпиады Киевской
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
29.05.21 11:59

Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни
Фото и Видео
На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами
На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами
На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами
На Харьковщине внедорожник в лобовом столкновении уничтожил «Ланос» вместе с пассажирами
Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине
В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
В Минске на суде политзаключенный попытался перерезать себе горло
В Хмельницком подростки средь бела дня занялись сексом прямо около церкви
В Хмельницком подростки средь бела дня занялись сексом прямо около церкви
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих
В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих
В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку
В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку
«Как тебя, п***са, зовут? Иди на**й»: пьяная жена полицейского не захотела выходить из-за руля
«Как тебя, п***са, зовут? Иди на**й»: пьяная жена полицейского не захотела выходить из-за руля
На Киевщине мужчина оборудовал у себя в подвале плантацию конопли по последнем слову техники
На Киевщине мужчина оборудовал у себя в подвале плантацию конопли по последнем слову техники
Украинцы спасают жителей Конго от извержения вулканов
Украинцы спасают жителей Конго от извержения вулканов
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Власть уничтожает русскоязычных граждан Украины как класс
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.