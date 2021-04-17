Фирташ/Левочкин получил новое месторождение титана, а Бойко – участок для добычи газа в Азовском море. Ермак щедро благодарит их за развал ОПЗЖ

Группа Фирташа/Левочкина получила в пользование участок с залежами титановых руд в Житомирской области. Таким образом, это очередная крупная подачка Зеленского своим решалам за фактический развал ОПЗЖ.

Ранее еще один депутат из ОПЗЖ Юрий Бойко получил лицензию на разработку 350 квадратных километров азовского побережья.

Цинизм передачи лицензии Фирташу/Левочкину состоит еще и в том, что в ходе аукциона они «обошли» государственную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХМ). То, есть у народа отобрали — Фиташу/Левочкину — отдали.

Фактически, союз Левочкина — Ермака выглядит оформленным официально. Левочкин предоставил Ермаку развал некогда крупнейшей оппозиционной партии в стране — ОПЗЖ, посоветовал как закрыть три крупнейших оппозиционных канала, предоставил поддержку в виде новостей на «Интере», которые с утра до вечера славят президента Зеленского и не замечают его провалы по всем фронтам.

В ответ Зеленский дарит газ и титан Левочкину и его партнерам, зачищает лидера ОПЗЖ Медведчука, чтобы Левочкин мог отжать у того партию, дарит хлебное место на Одесском припортовом заводе соратнику Фирташа и готов к дальнейшим переговорам.

Они нашли друг друга: решала, который служит всем президентам ради собственной выгоды, и артист, которые не приемлет никакой критики.