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Дайджест > Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный перечень противопоказаний

Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный перечень противопоказаний

Агата Кловская
14.04.21 18:49
148
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный перечень противопоказаний

Общественная организация «Родители за вакцинацию» при информационной поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины выпустила сборник о вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19.

В нем, кроме прочего, называются противопоказания к вакцинации. В частности, как утверждается, прививки от ковида категорически противопоказаны тем, у кого:

— есть аллергические реакции на любой из компонентов вакцины;

— была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины;

— наблюдается лихорадка и температура выше 38°C.

Также нельзя вакцинировать людей младше, чем указано в инструкции к препарату.

В то же время следует понимать, что если у вас в анамнезе аллергии, это не обязательно означает, что организм плохо отреагирует на вакцину, поскольку аллергии бывают разные и на разные вещества. И это не обязательно компоненты именно этой вакцины.

По словам одного из авторов сборника, иммунолога Федора Лапия, надо знать, на что у человека аллергия, и ознакомиться с составом вакцины. «Как и в других вакцин, вакцины от COVID-19 следует вводить под наблюдением врача, с соответствующей медицинской помощью в случае возникновения аллергических реакций. Люди, которые имели тяжелую аллергическую реакцию после введения первой дозы вакцины против COVID-19, не должны получать вторую дозу», — объяснил он.

Что делать, если вы не знаете, есть ли у вас аллергия на что-то из состава вакцины?

Вакцинация проводится медицинскими работниками, которые просят пациента побыть в больнице/амбулатории полчаса после прививки. Если произойдет тяжелая реакция, а именно анафилаксия, она произойдет в этот промежуток времени, и человеку будет предоставлена неотложная помощь.

Не является препятствием для вакцинации:

— аллергия на пыльцу или пыль, поскольку бытовая или сезонная аллергии не являются противопоказанием для одной вакцинации. Противопоказанием к применению вакцин против COVID-19 является только тяжелая аллергия к компонентам вакцины или на предыдущую дозу вакцины;

— простуда или насморк с температурой ниже 38°C, хотя с целью недопущения заражения медицинских работников и посетителей медучреждения людей с такими симптомами не рекомендуется приглашать на вакцинацию;

— перенесенная недавно ОРВИ;

— возраст старше 65 лет. Более того, именно люди старшего возраста являются группой риска для тяжелого протекания болезни, и поэтому должны быть вакцинированы в первую очередь. Это приоритетная группа для вакцинации;

— заражение ВИЧ. Такие люди также находятся в группе риска, а все вакцины против коронавируса, разрешенных к использованию в Украине, относятся к инактивированным и являются безопасными для людей с ВИЧ;

— бронхиальная астма. Более того, она астма является показанием для приоритетной вакцинации, ведь больные астмой рискуют тяжело заболеть COVID-19 или умереть от осложнений.

По материалам: «Украинская правда_Жизнь»

Тэги: здоровье, ВИЧ, вакцина, аллергия, вакцинация, коронавирус, вакцина от коронавируса

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