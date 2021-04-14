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Дайджест > Если завтра война, кто же наши друзья?

Если завтра война, кто же наши друзья?

Автор: Дмитрий Джангиров, «Капитал»
14.04.21 12:19
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Если завтра война, кто же наши друзья?

Сегодня не только в информационном, но и экспертном поле Украины среди прочих весьма активно продвигаются два тезиса:

I. Вашингтон поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией.
II. Вашингтон дал добро на военную операцию на Донбассе.

Они опасны уже по отдельности: первый — заведомо ложный, а второй является ошибочной экстраполяцией готовности Вашингтона извлекать из обострения украино-российского противостояния собственные политические дивиденды (например, блокирование «Северного Потока-2»). А вот вместе взятые они представляют собой смертельно опасную гремучую смесь.

Напомню, нынешний шеф ЦРУ Уильям Бёрнс в своей книге «Невидимая сила» , вспоминая ситуацию в Грузии накануне «Войны 08.08.08», прямо пишет, что ряд представителей Белого дома прямо побуждали грузинского президента Михаила Саакашвили начать войну в Южной Осетии.

В частности, Бернс пишет: «Путин был полон решимости сбить с Саакашвили спесь и (видимо, ориентируясь на заявление Меркель и Саркози на саммите НАТО в Бухаресте) доказать, что немцы и французы были правы, считая недостаточно глубоко замороженные конфликты в Грузии долгосрочным препятствием для ее вступления в НАТО. Он явно искушал импульсивного грузинского президента, у которого, возможно, после Бухареста были и свои причины начать активно действовать в Южной Осетии и форсировать решение споров по поводу этой республики и Абхазии. В июле [2008 года государственный секретарь США Кондолиза] Райс посетила Тбилиси и жестко призвала Саакашвили не поддаваться на провокации. Но он слышал и другие, побуждающие его к действию голоса из Вашингтона, в том числе из офиса вице-президента [Дика Чейни], и, поскольку русские продолжали подстрекать и провоцировать его, не смог преодолеть соблазн двинуться прямиком в тщательно расставленную ими ловушку».

Явное deja vu испытывает весьма авторитетный аналитик консервативного лагеря — старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер, и этим беспокойством он поделился в статье на сайте The National Interes в материале «Политика Байдена на Украине: повтор того, что Джордж Буш сделал в Грузии?» . Автор прямо указывает, что «у партнеров Вашингтона не должно возникать впечатление, что он дал им карт-бланш на начало войны, а если боевые действия пойдут не так, как надо, американские войска придут на выручку».

Но именно такое впечатление может возникнуть у официального Киева от заверений Белого Дома в том, что США и НАТО поддержат Киев «в усиливающемся противостоянии с пророссийскими сепаратистами и с самой Россией». «О непоколебимой поддержке Соединенными Штатами украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму» заявил Президент Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, с аналогичными заявлениями выступили министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Автор считает, что «столь конфронтационные и демонстративные высказывания (...) весьма опасны (...) на фоне возобновившихся боевых столкновений между украинской армией и силами сепаратистов».

В связи с этим Тед Карпентер предупреждает, что «Администрация Байдена рискует повторить катастрофическую политику Джорджа Буша, который убедил грузинского президента Михаила Саакашвили, что его страна является ценной союзницей США, и что США с НАТО непременно придут на выручку Грузии, если та втянется в вооруженный конфликт с Россией.

У Саакашвили были все основания сделать вывод, что он может рассчитывать на решительную поддержку Вашингтона. Администрация Буша поставила Тбилиси оружие на миллионы долларов и даже занималась боевой подготовкой грузинских войск.

Буш и прочие руководители громко и несдержанно хвалили Саакашвили и демократическую революцию в Грузии. Выступая в мае 2005 года в Тбилиси, Буш назвал Грузию «путеводной звездой свободы» и похвалил самозваных демократов этой страны за то, что они показали пример «цветной революции».

Как результат — «Саакашвили поверил, что в случае открытого столкновения между Москвой и Тбилиси НАТО вступит в военные действия с Россией. В августе 2008 года он начал наступление с целью восстановления контроля над вышедшим из состава Грузии регионом Южная Осетия, который с начала 1990-х годов находился под защитой российских миротворческих сил».

Однако, по итогу, «все надежды грузин на то, что многословные похвалы Вашингтона в адрес „демократического друга“ выльются во вступление США в войну, оказались беспочвенными. Когда после начала российского наступления Буш позвонил Саакашвили, грузинский президент начал призывать его не бросать в беде дружественную демократию. Буш заверил его, что Вашингтон привержен территориальной целостности Грузии, но обещать военную помощь не стал, что весьма примечательно. Вопреки многочисленным выражениям поддержки, Соединенные Штаты и их европейские союзники не пожелали идти на риск опасной и непредсказуемой конфронтации с ядерной державой из-за мало кому известного территориального спора. Войска США и НАТО остались в казармах, а Саакашвили был вынужден согласиться на унизительное мирное соглашение, в результате чего Южная Осетия и еще один сепаратистский регион оказались под твердой властью России».

Автор считает, что «параллели между сегодняшним подстрекательством Украины со стороны Вашингтона и грубыми промахами Буша в отношении Грузии внушают страх и тревогу» и предупреждает, что «вероятен повтор грузинского сценария, когда Украина, подталкиваемая Вашингтоном к конфронтации с Россией, возомнит, что поддержка США ей гарантирована, и потерпит сокрушительное и унизительное военное поражение. А американские руководители, несмотря на всю свою риторику и позирование, благоразумно воздержатся от вступления в войну».

Тед Карпентер опасается, что в такой ситуации «США будут выглядеть как никчемное и безответственное государство».

Вполне естественно, что для американского аналитика статус США как Великой Державы намного важнее проблем Украины, но и нашим «власть имущим» неплохо бы подумать, что не стоит выставлять своего главного декларируемого союзника «никчемным и безответственным государством».

Как мы помним, после «Войны 08.08.08» Саакашвили не только резко потерял статус «любимчика Вашингтона», но и оппоненты Михо получили из-за океана карт-бланш на смену власти в Грузии.

«Настоящий полковник» (в отставке) Дуглас Макгрегор — обладатель боевых орденов и экс-советник министра обороны в администрации Дональда Трампа — еще более прямолинеен и категоричен: «Обещание Байдена-Харрис поддержать план украинского правительства по отвоеванию своих территорий, включая Луганск, Донецк или Крым, практически настолько же пустое, как и обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения Германии на Польшу, данное в 1939 году».

Важно отметить, что позиция авторитетных экспертов из США звучит в унисон с мнением лидера украинской «партии мира» Виктора Медведчука, который прямо назвал попытку силового захвата Донбасса «чистой воды самоубийством». Глава политсовета «Оппозиционной Платформы — за Жизнь!» Виктор Медведчук заявил: «Я бы в кошмарном сне не хотел бы рассматривать попытку захвата Донбасса. Я думаю, что это чистой воды самоубийство, если кто-то предпримет такие шаги с позиции власти, потому что это бесперспективно».

Конечно, внешне куда эффектнее смотрится эффектнее рассуждения Леонида Кравчука, который якобы будет отстреливаться до последнего от «российских оккупантов» у себя на даче. Но на деле, как мы знаем, Кравчук раньше всех бежит сдаваться к победителю и потом с фирменным старанием его обслуживает. Однако, речь сегодня идет не об эффектной фразе, а о будущем страны. И точка зрения Виктора Медведчука вполне коррелирует с мнением авторитетных экспертов из США, предостерегающих Киев от военной эскалации на Донбассе и предупреждающих, что Вашингтон и не подумает прийти на помощь. Тем более что квинтэссенция позиции американских экспертов может быть описана одной фразой, которую более 100 лет назад сформулировал бессмертный Михаил Булгаков: «Если тебе говорят, что союзники придут на помощь — не верь. Союзники — сволочи!».

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