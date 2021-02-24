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Дайджест > Вакцина от коронавируса уже в Украине. Что дальше?

Вакцина от коронавируса уже в Украине. Что дальше?

Александр Панько
24.02.21 01:06
348
Вакцина от коронавируса уже в Украине. Что дальше?

23 февраля индийская компания Serum Institute поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса AstraZeneca (Covishield) в количестве 500 тыс. доз. Власти обещают, что вакцинация населения начнется уже в ближайшие дни, когда препарат доставят по регионам.

Как будет проходить вакцинальная кампания в Украине, куда записываться, кто будет делать и сколько у нас будет вакцин — узнавал «Апостроф».

Кого и в каком порядке будут вакцинировать

В Украине первыми будут привиты медики, работающие с больными коронавирусом, военнослужащие в зоне ООС, сотрудники и люди, проживающие в интернатах и домах престарелых.

Согласно планам, первый этап вакцинации будет проходить в течение февраля-апреля. В этот период Минздрав хочет привить 367 тысяч человек. С апреля бесплатную вакцину смогут получить люди в возрасте 80+ и работники первичной медицинской помощи.

Как сообщили в Вооруженных силах Украины, уже с конца февраля первыми вакцинировать начнут военнослужащих из зоны проведения ООС, а также военных, которые принимают участие в международных операциях. Медперсонал ВСУ также привьется в феврале.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, что первую прививку от коронавируса получит медик. Вот только сами врачи не спешат вакцинироваться — по неофициальным данным, по всей Украине готовы привиться всего 30-40%. Это подтверждает и количество записанных среди персонала ковидных больниц и бригад экстренной медицинской помощи, выезжающих к больным коронавирусом — 58 тысяч человек.

Причин тому несколько. Первая — некоторые врачи не доверяют вакцине, вторая — большинство из них переболело ковидом, и они не видят смысла в иммунизации. Но на самом деле подобные настроения царят среди медиков и в других странах мира, что может в целом негативно сказаться на желании населения.

Кстати, в случае отказа от прививки, дозы будут переходить людям следующих этапов. Всего их запланировано пять, два из которых мы уже назвали. После людей 80+, с мая по июль хотят вакцинировать всех медработников и пожилых людей от 70 до 80 лет.

На этом этапе Минздрав планирует также начать вакцинацию жителей неподконтрольных территорий. Как объяснил Ляшко, «для них будет действовать такая же процедура записи, как и для всех остальных украинцев, — через онлайн-портал. Они должны будут знать, где они могут и в какой день провести вакцинацию».

Правоохранители и силовики, а также категория украинцев 65+ будут вакцинированы с июля по сентябрь. Затем до конца ноября будут прививать работников образовательной сферы и людей возрастом 60-65 лет. И после этого бесплатную прививку смогут сделать все желающие, которые не попали в основные категории.

Всего по плану Минздрава к началу 2022 года должны привиться 50% населения, а это около 20 млн человек. Хотя глава ведомства хочет покрыть это количество уже к осени.

Календарный план по бесплатной вакцинации от коронавируса на 2021 год

Без беременных и детей

Беременным женщинам рекомендуется отсрочить введение вакцины против COVID-19 до рождения ребенка. Даже если беременность наступила после введения первой дозы препарата, вторую дозу также стоит отложить. Ее вы сможете сделать после родов. В период кормления грудью никаких противопоказаний к вакцинации нет.

А вот беременным женщинам-медикам вакцинацию могут провести, если будет решено, что польза от прививки будет преобладать над рисками.

Детей до 18 лет тоже не рекомендуют вакцинировать. Во-первых, они реже болеют, и часто в легкой форме или бессимптомно. Во-вторых, все зарегистрированные вакцины пока не прошли соответствующих испытаний.

Впрочем, AstraZeneca уже объявила об их начале на детях в возрасте от 6 до 17 лет. А Pfizer — на беременных, так что рано или поздно этот вопрос будет урегулирован.

Как записаться на прививку

Пока предлагается три варианта для записи на прививку от коронавируса:

— через специальный сайт, который запустит Минздрав (по последним данным, доступ откроется с 1 марта);

— у своего семейного врача;

— с помощью мобильного приложения «Дия».

«Планируем сделать запись в электронную очередь на вакцинацию от COVID-19 через „Дию“ в несколько кликов. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, приславших заявку на вакцинацию. На основании записей в „Дии“ в соответствии с планом поставок вакцин МОЗ и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди», — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, в Украине запустят онлайн-карту, которая будет демонстрировать спрос на вакцину в регионах. Таким образом в Министерстве хотят прогнозировать спрос на препараты, чтобы эффективно организовать систему и логистику вакцинации.

Если же человек, который подпадает под пять этапов вакцинации, не запишется, ему должны позвонить из Центра первичной медико-санитарной помощи и пригласить на прививку.

Глава Минздрава также рассказал, что на сегодняшний день механизм формирования списков и записей на вакцинацию предполагает два подхода. Первый — это формирование списков через работодателя, с привязкой к месту работы: для медиков, социальных работников, военнослужащих. Второй — это открытая запись на вакцинацию для «социальных категорий», которая не привязана к месту работы: для пожилых людей, например.

Также с 1 марта желающие сделать прививку смогут записаться через «горячую линию» 0-800-60-20-19. Приоритетные группы сразу смогут выбрать время и место для вакцинации, другие попадут в лист ожидания.

Где будут делать прививки

По словам главы Минздрава, на первом этапе вакцинации в каждом регионе нужно будет сформировать по 7−8 мобильных бригад, которые будут состоять из врача, двух медсестер и регистратора.

На днях ВОЗ провела серию трехдневных семинаров для украинских национальных и региональных координаторов и специалистов по иммунизации и повела тренинги по COVID-вакцинации для медицинских работников.

Далее для организации кампании по иммунизации привлекут 4250 пунктов прививок и 572 мобильных бригад, в среднем 23 мобильные бригады на регион.

Исходя из таких мощностей, главный санврач Украины прогнозирует, что несколько этапов вакцинации для приоритетных групп могут стартовать одновременно. А в месяц, по его подсчетам, можно делать около 5 млн прививок.

«Если мы просчитаем способность нашей системы здравоохранения, то сможем делать около 5 млн прививок ежемесячно. Это без привлечения кабинетов прививок, которые используются для рутинных прививок. То есть чтобы не нарушить календарь прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцины, будет ажиотаж и будет желание, то мы, в принципе, можем привлечь еще ориентировочно 5 млн прививок. Главное — подготовить систему здравоохранения», — рассказал Ляшко.

Это обязательно?

Нет. В Украине введена обязательная вакцинация только от 10 инфекционных заболеваний, которые в основном делаются детям на первом году жизни и до 16 лет. Это вакцины от гепатита В, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Что касается остальных инфекций, то тут власти могут только рекомендовать прививаться. Поэтому и вакцинация от коронавируса будет добровольной.

Но президент Владимир Зеленский настаивает на том, что работники младших, средних и высших учебных заведений, а также медики не имеют права отказаться от вакцинации, по крайней мере морального.

По материалам: «Апостроф»

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, вакцина, Вооруженные Силы Украины, очередь, вакцинация, Виктор Ляшко, Михаил Федоров, коронавирус, Дия, COVID-19, вакцина от коронавируса, Pfizer, AstraZeneca

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