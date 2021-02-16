Громкая история, которая может плохо закончиться для Зеленского

Отношения Зеленского с журналистами не сложились с первого дня. Он считал их «мальчиками на побегушках». Когда это не помогало, то охрана и пресс-секретарь президента сметали с пути гаранта любознательных журналистов. Тем, кто и после этого решился задавать острые вопросы, — объясняли, на каких каналах они должны работать и почему их невозможно слушать.

Об этом говорилось в сюжете телеканала ZIK.

Как отмечается в материале, на сотый день президентства Зеленский рассказал, что он знает, как финансируются телеканалы «112», ZIK и NEWSONE. И пообещал громкую историю, которая плохо закончится. А через 524 дня запретил деятельность трех самых популярных телеканалов. Но сделал это без решения суда, поверив фейкам из интернета. Само же решение переписывали даже после его принятия.

И тут началась громкая история, которая может плохо закончиться, но для Зеленского.

В частности, Европарламент принял резолюцию по Украине. Кроме традиционной критики за разгул коррупции и вмешательство олигархов в дела государства, Украине напомнили, что уже пора прекратить политически мотивированные преследования СМИ. В частности отмену лицензий. От власти требуют обеспечить защиту журналистов от преследований и запугиваний. Там отметили, что работники медиа не должны подвергаться немотивированному вмешательству и запугиванию.

В свою очередь журналисты вышли на акции протестов, чтобы отстоять свое право на правду и свободу слова. Однако Зеленский даже не вышел к ним. Зато выставил Нацгвардию и радикалов.

Такое решение Зеленского шокировало не только украинских журналистов. Мировые СМИ не поддержали решение президента, наоборот, предостерегли от ограничения свободы слова и преследования журналистов.

Одно из крупнейших агентств Reuters обратило внимание, что в постановлении президента не привели мотивы относительно санкций и запрета деятельности телеканалов. Испанское информационное агентство привело реакцию Международной федерации журналистов, которая в свою очередь назвала решение внесудебным и политически мотивированным запретом, что является явной атакой на свободу слова, и призвала власти срочно отменить запрет.

Международное французское радио объяснило такое решение Зеленского тем, что он теряет популярность и запретом каналов хочет уберечь себя от критики. Ситуация с наступлением на свободу слова в Украине вызвала тысячи критических публикаций и высказываний в мировых СМИ. Все они критикуют Зеленского и предостерегают не уничтожать основы демократии в Украине.

Вместе с мировыми СМИ и журналистскими организациями в защиту телеканалов стали европейские политики. На днях 526 депутатов, или более 70 процентов Европарламента, поддержали резолюцию по Украине. Такая поддержка демонстрирует, что ситуация в Украине уже вышла за пределы сведения счетов.

Поэтому мировое сообщество настойчиво призывает к развитию демократической, независимой, плюралистической и сбалансированной среды для деятельности СМИ в Украине; требует положить конец политически мотивированным преследованиям СМИ, включая отзыв лицензий, обеспечить защиту местных журналистов от преследований и запугивания, а также защитить и гарантировать соблюдение прав человека и гражданских свобод; подчеркивает, что журналисты должны иметь возможность осуществлять независимую деятельность, не подвергаясь необоснованному вмешательству и запугиванию;

Добавим, что отсутствие веских оснований для запрета крупнейших независимых новостных телеканалов страны наводит многих на мысль о том, что именно беспристрастная позиция этих каналов не понравилась Зеленскому. И именно из-за этого, как отмечается в сюжете, он пошел по пути диктаторов, а не стал исправлять ошибки, за которые его критиковали.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук советует задуматься гражданам Украины и международным партнерам даже не над тем, что в стране уничтожается Конституция, попираются свободы граждан, а над тем, что страной руководит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, которая имеет целью узурпировать власть и уничтожить права и свободы граждан. Это, по словам Виктора Медведчука, кратчайший путь к национальной катастрофе.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы в свою очередь расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию «112 Украина», NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу — zikua.tv, «112 Украина» — на 112ua.tv, а NewsOne — на newsoneua.tv.