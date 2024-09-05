Путину срочно разрабатывают «эликсир вечной жизни», — The Times

В России перед учеными поставлена задача разработать новые методы лечения старения. Соответствующее распоряжение отдал один из чиновников, близких к российскому диктатору Владимиру Путину, одержимому идей вечной жизни. Об этом говорится в материале The Times.



По информации издания, 72-летний кремлевский диктатор перенял идею поиска «эликсира вечной жизни» от своего близкого друга — 77-летнего Михаила Ковальчука, возглавляющего Курчатовский институт ядерных исследований.

Российским исследователям отдан приказ срочно отчитаться о проделанной работе в области борьбы со старением клеток и укрепления иммунной системы.

Ученые в РФ также активно интересуются 3D-биопечатью — технологией, которая, как они полагают, даст возможность «печатать» органы и ткани.

По словам одного из исследователей, пообщавшегося с журналистами на условиях анонимности, Ковальчук поставил задачу по разработке методов борьбы со старением, а специалисты «бросились ее выполнять всеми возможными способами».

Кроме того, Ковальчук является приверженцем конспирологической теории, будто США ведут разработки биологического оружия, нацеленного «исключительно на этнических русских». Друг Путина также обвиняет Вашингтон в «создании типа людей с ограниченным самосознанием».

Сам российский диктатор надеется не только на разработки исследователей, но и на народные средства для омолаживания организма. Британским журналистам известно, что Путин не стесняется принимать кровавые ванны — он купается в экстракте из крови отрезанных рогов сибирских оленей.

В то же время один из исследователей резко отозвался об одержимости Путина и Ковальчука идей вечной жизни.

«Как будто нам некого на ноги ставить, кроме двух этих идиотов», — сказал собеседник.

Еще одним сторонником теории бессмертия является российский мультимиллионер Дмитрий Ицков. Он финансирует проект, направленный на перенос человеческого сознания в компьютер, что фактически позволит сознанию жить вечно после смерти человеческого тела, и рассчитывает осуществить первую передачу сознания к 2035 году.



Напомним, «эликсир молодости», скорее всего, будет выпускаться фармацевтическими компаниями в таблетках, и позволит увеличить среднюю продолжительность жизни до 100 и более лет.