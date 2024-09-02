В Ливане впервые обнаружили очень странную пикантную проблему

Странный случай произошел в Ливане. О нем поведали местные врачи.

Специалисты впервые зарегистрировали известный случай поражения полового члена пищевой инфекцией.

Добавляется, что 38-летний мужчина пострадал от бактерии.

Как стало известно, больной пришел к урологам из-за покраснения, отека и корок на пенисе.

Сообщается, что эти симптомы начались вскоре после того, как он перенес приступ сильной диареи и рвоты.

В результате мазок выявил заражение бактерией Bacillus cereus – она обитает в рисе, который слишком долго хранился при комнатной температуре.

Эксперты предупреждают, что эта пищевая инфекция может вызвать тошноту и расстройство желудка уже через полчаса после употребления испорченного риса.

Выяснилось, что заражение случилось во время диареи и рвоты, которые произошли почти сразу после полового акта пациента и его жены.

Увы, по их словам, секс может увеличить риск проникновения бактерий в кожу из-за изменения кровеносных сосудов, отметили врачи.

Резюмируется: «Мужчину, отца двоих детей, вылечили за месяц с помощью местного антибиотика, обычно используемого при глазных инфекциях».

Ранее в Иране нашли мужчину с очень пикантными способностями.