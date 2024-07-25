Польша ожидает новую волну беженцев из Украины

Власти Польши ожидают новую волну украинских беженцев после того, как российские войска усилили атаки по энергетическим объектам Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Указывается, что Кремль ужесточил удары по энергосистеме Украины, что привело к отключению электричества для домохозяйств и промышленных предприятий. С марта действует режим нормирования электроэнергии, и в некоторые дни она подается всего на несколько часов.

«У нас есть очень четкие сигналы о том, что из-за российской агрессии осенью и зимой может быть новый большой приток беженцев», — заявил Дариуш Марчинский, директор департамента МВД по защите гражданского населения и управлению чрезвычайными ситуациями Польши.

С начала войны, по данным пограничной службы, более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши. Чуть менее 1 миллиона решили остаться в стране, многие из них нашли работу или открыли собственный бизнес.

Напомним, в Польше ухудшается отношение к украинским беженцам.