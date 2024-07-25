Шольц озвучил потери россиян на фронте

В полномасштабной войне против Украины Россия потеряла ранеными и убитыми 350 тысяч солдат. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DW.

Канцер подчеркнул, что эта цифра постоянно растет и ежедневно увеличивается примерно на тысячу человек.

Он отметил, что Кремль не слишком обеспокоен количеством жертв, а Путин готов убивать сотни тысяч людей ради захвата новых территорий.

«Ради захвата дополнительных квадратных метров украинской территории Владимир Путин не только убивает множество мирных жителей Украины, но и отправляет на верную смерть сотни тысяч российских солдат», — сказал Шольц.

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 24 июля 2024 года Россия потеряла в Украине 570 120 солдат. Из них 1140 — за минувшие сутки.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 571 350 солдат.