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Новости > ФБР раскрыло новые подробности покушения на Трампа

ФБР раскрыло новые подробности покушения на Трампа

Агата Кловская
25.07.24 12:40
147
ФБР раскрыло новые подробности покушения на Трампа

Федеральное бюро расследований США раскрыло новые подробности покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Оказалось, что во время подготовки покушения преступник изучал детали убийства экс-президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает CNN.

Согласно анализу ФБР ноутбука потенциального убийцы Трампа Томаса Мэтью Крукса, последний перед покушением исследовал, как далеко был Ли Харви Освальд, когда он застрелил президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году.

Поисковый запрос был зафиксирован 6 июля, в тот самый день, когда было объявлено о митинге Трампа.

«6 июля он выполнил поисковый запрос в Google: «Как далеко был Освальд от Кеннеди... Этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния. Это тот самый день, когда он, кажется, зарегистрировался на митинг Батлера», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй юридическому комитету Палаты представителей.

Рэй также рассказал, что «около 4 часов дня» стрелок Томас Мэтью Крукс «управлял беспилотником в районе» митинга, примерно в 200 ярдах от сцены.

Дрон был в воздухе примерно 11 минут, и следователи считают, что Крукс смотрел прямую трансляцию с дрона на своем телефоне. Ранее было известно, что дрон нашли в его машине после стрельбы.

Кроме того, Крукс имел две взрывчатки в своей машине во время выстрела и одну в своем доме, но, вероятно, не имел возможности взорвать их с крыши, где он был убит, свидетельствовал Рэй.

«Похоже, что из-за позиции включения/выключения приемников, если бы он попытался взорвать эти устройства с крыши, это бы не сработало», — сказал Рэй.

Сейчас ФБР расследует стрельбу и как попытку убийства, и как потенциальный акт внутреннего терроризма. Представители ФБР неоднократно утверждали, что, по их мнению, Крукс действовал в одиночку, а Рэй повторил, что нет никаких доказательств наличия сообщников.

Напомним, Трамп рассказал, как ему удалось выжить во время покушения.

Тэги: ФБР, покушение, Дональд Трамп

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