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Новости > Минцифра хочет бронировать от мобилизации новую категорию мужчин

Минцифра хочет бронировать от мобилизации новую категорию мужчин

Александр Панько
25.07.24 10:27
95
Минцифра хочет бронировать от мобилизации новую категорию мужчин

Министерство цифровой трансформации работает над стабилизацией мобильной связи при отключениях электроэнергии. В частности, в ведомстве хотят бронировать от мобилизации сотрудников ремонтных бригад. Об этом сообщает Telegram Минцифры.

«Украинская энергетическая инфраструктура уже более двух лет под вражескими обстрелами. Постоянные обесточивания влияют и на ухудшение качества связи и интернета, ведь базовые станции мобильных операторов, которые обеспечивают покрытие, также работают от электроэнергии. Стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом — одно из главных задач Минцифры сейчас», — отметили в министерстве.

В Минцифре подчеркнули, что украинцы должны иметь доступ к базовым жизненным потребностям, несмотря на действия врага.

Чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом, Минцифры применяло следующие решения:

— Обновили требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72+ часа во время обесточиваний. Другая часть мобильной сети должна работать 10 часов в аккумуляторных батареях. Аккумуляторы работают по принципу повербанка — питают базовые станции во время обесточений.

— Ужесточили проверки по выполнению требований. Операторы будут ежеквартально отчитываться о ситуации НЦУ, а НКЭК будет проверять исполнение

— Разработали постановление № 322, которое уже принял регулятор. Так операторы смогут подать заявку в Облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, идущие к базовым станциям. Это позволит быстро заряжать аккумуляторы.

— Согласовали перечень объектов, которые должны иметь бесперебойное питание, ОВА передадут его в Облэнерго.

— Работают над бронированием военнообязанных сотрудников ремонтных бригад.

Кроме того, Рада приняла закон об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

«Параллельно начинаем работать над новым сервисом в „Дії“ — украинцы смогут сообщать о проблемах со связью в приложении даже без доступа к интернету. Когда связь восстановится, информация автоматически подтянется в действие. Соберем и проанализируем фидбек, чтобы в дальнейшем работать над стабилизацией связи», — добавили в Минцифры.

Напомним, в Резерв+ установили бронь от мобилизации.

Тэги: мобильная связь, бронирование

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