Россия усиливает защиту Крымского моста баржами

Российские оккупационные власти увеличивают количество барж у Керченского моста для его защиты. Об этом сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк на платформе X.

В частности, Африк опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о росте количества защитных заграждений под конец июля.

«Россия размещает баржи вдоль Крымского моста, чтобы создать барьер против беспилотников ВМС Украины. Последние снимки показывают более 30 барж у моста», — отметил аналитик.

Russia continues to add barges along the Crimean Bridge to act as barriers against Ukraine’s naval drones.



The latest imagery of the bridge shows more than 30 barges nearby. pic.twitter.com/o2nghFoqmt — Brady Africk (@bradyafr) July 22, 2024

Напомним, в ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста.