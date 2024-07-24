Россия усиливает защиту Крымского моста баржами

Российские оккупационные власти увеличивают количество барж у Керченского моста для его защиты. Об этом сообщил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк на платформе X.
В частности, Африк опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о росте количества защитных заграждений под конец июля.
«Россия размещает баржи вдоль Крымского моста, чтобы создать барьер против беспилотников ВМС Украины. Последние снимки показывают более 30 барж у моста», — отметил аналитик.
Напомним, в ISW объяснили, какой эффект будет иметь уничтожение Крымского моста.