Северный Кипр может стать автономией Турции

Северный Кипр, признанный Турцией, может стать автономией в ее составе. Об этом поведали местные власти.

Заявление сделал министр транспорта и развития Турецкой Республики Северного Кипра.

Он сказал: «Они хотят сделать Северный Кипр частью ЕС. Если исчезнут турки Северного Кипра, а Турция уйдет с острова, то богатые месторождения газа и нефти перейдут под контроль ЕС и США».

Чиновник добавил: «Они уже пытаются разрабатывать месторождения газа на шельфе Южного Кипра, там миллиарды тонн газа и нефти. Они никогда не признают нас, и сделают все возможное, чтобы республику не признавали».

Говорится: «Турецкая Республика Северного Кипра должна существовать, даже если она не признана. А если у нас не останется возможностей к существованию, тогда найдем альтернативу. Какую? Мы тогда будем как Нахичеванская автономная республика Азербайджана, зависима от своей родины Турции во внешней политике и вопросах безопасности. Во внутренних делах мы останемся полностью независимыми. Альтернатива это автономная турецкая республика. Надеюсь, мы поднимем этот вопрос».

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