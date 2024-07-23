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Новости > В украинских школах будут изучать вооружение и военную технику

В украинских школах будут изучать вооружение и военную технику

Агата Кловская
23.07.24 15:15
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В украинских школах будут изучать вооружение и военную технику

В 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что обновленный проект предмета Защита Украины отражает реалии и вызовы, с которыми сталкивается Украина. Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.

Содержание предмета охватывает широкий спектр тем, включая инновационные технологии, информационную безопасность и медицинскую помощь.

«Сегодня наша задача — подготовить молодежь к вызовам стремительно меняющегося современного мира. Мы стремимся развивать у подростков критическое мышление, умение адаптироваться и реагировать. Обновление программы предмета Защита Украины направлена ​​на формирование важных жизненных навыков: от оказания первой помощи до понимания современных технологий», — заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

В 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Значительное внимание будет уделяться практическим навыкам: ориентированию на местности, основам инженерной фортификации и стрелковой подготовке.

Программа 11 класса фокусируется на развитии военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний о медицинской помощи. Важным аспектом является изучение методов защиты гражданского населения в условиях кризиса, возможностей и способов обороны Украины.

Напомним, ученые уверены, что уроки в школах должны начинаться позже.

Тэги: Украина, школа, образование, вооружение

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