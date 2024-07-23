Болгария может передать Украине «лишние» боеприпасы и другое военное оборудование

Болгария может передать Украине невостребованные запасы снарядов и другое военное оборудование, если эти поставки будут компенсированы странами-союзниками. Об этом заявил и.о. министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, передает БНР.
По его словам, болгарским Министерством обороны во время инвентаризации имущества были обнаружены «излишки и невостребованное в болгарской армии».
«Из этого имущества часть боеприпасов определенных типов может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили», — сказал Запрянов.
Правительство Болгарии еще должно принять решение о предоставлении военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.
Напомним, президент Болгарии заблокировал передачу Украине бронетехники.