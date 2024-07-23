Байден возвращается в Белый дом после изоляции из-за коронавируса

Президент США Джо Байден вернется в стандартный режим работы из Белого дома во вторник, 23 июля, после того, как находился на самоизоляции из-за заражения коронавирусом. Об этом объявили в Белом доме, сообщает CNN.

Джо Байден уже сегодня покинет свой дом в Регобот Бич, в штате Делавер, где он находился на прошлой неделе после того, как у него подтвердили коронавирус.

Американский лидер вернется в здание администрации в 14:30 по Североамериканскому восточному времени. Во вторник у него нет запланированных публичных событий.

Напомним, стало известно, умер ли Байден.