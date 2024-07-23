Боррель сказал, когда Украина получит первые средства от активов РФ

Европейский Союз направит первый транш в размере 1,4 млрд евро из прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

«В отношении прибылей я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 млн евро, который, как ожидается, состоится в начале августа — на следующей неделе», — сказал он.

Главный дипломат ЕС отметил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины — средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и вооружений в украинской промышленности.

«Таким образом, мы будем оказывать военную поддержку не просто Украине, а в самой Украине. Что, конечно же, является самым логичным и самым эффективным путем, по которому мы можем пойти», — подчеркнул Боррель.

Напомним, США пока не решили, какую сумму передадут Украине за счет доходов от активов РФ.